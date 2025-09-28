Ìîµå¤ÈÊÙ¶¯¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡©¡¡ÁÇ¿¶¤ê¤Ç»»¿ô¡¢Å·°æ¤ËÌÜÉ¸¡Ä¤ä¤ëµ¤°ú¤½Ð¤¹¡Èµ»½Ñ¡É
¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ¹âÀ¸¤Þ¤Ç»²¹Í¤Ë¡Ä¸µÅìÂç´ÆÆÄ¡¢¹Ã»Ò±àµå»ù¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Î¡ÈÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡É
¡¡Ìîµå¤ÈÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤À¤í¤¦¡£¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤È»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤À¡£¸µÅìÂçÌîµåÉô´ÆÆÄ¤ä¹Ã»Ò±àµå»ù¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Î¼ÂÁ©Îã¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ¹âÀ¸¤Þ¤Ç¡ÈÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡É¤ËÆ³¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¤¤¤«¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤«¡£
¡¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤«¡£
¡¦Ìîµå¤ÎÀ®²Ì¤ò³ØÎÏ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡£
¡¡ÅìÂçÌîµåÉô¸µ´ÆÆÄ¤ÎÉÍÅÄ°ì»Ö¤µ¤ó¡Ê¸½ÅÚº´Ãæ¡¦¹â¹»¹»Ä¹¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡È»ØÉ¸¤ÎÀßÄê¡É¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÝ´ÖÁö¤Î¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢µÏ¿¤¬¿¤Ó¤ä¤¹¤¤ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡£Ìîµå¤ÈÊÙ¶¯¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤ª´«¤á¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¶å¶åÁÇ¿¶¤ê¡×¡£¡Ö¤¤¤ó¤¤¤Á¤¬¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤òºî¤ê¡Ö¤¤¤Á¡×¤Ç¿¶¤ëÆ°ºî¤ò¶å¤ÎÃÊ¤Þ¤Ç81²ó·«¤êÊÖ¤¹¤â¤Î¤À¡£¾åµéÀ¸¤¬²¼µéÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÉü½¬¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£ÊÙ¶¯¤âÊÐº¹ÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÃÎ¼±¤ÎÃßÀÑ¡É¤ò»ØÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ä±þ¡¢Áá¼Â¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÎëÌÚÍµ»Ê¤µ¤ó¡¢·ò²ð¤µ¤ó·»Äï¤Ï¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢»î¸³1½µ´ÖÁ°¤ÏÌîµå¤ÎÎý½¬¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¡¢5¶µ²Ê¤Ç450ÅÀ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÃæ³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÊÉ¤äÅ·°æ¤ËÅ½¤ê¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¿Æ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼çÂÎÀ¤ò°é¤à¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é°å»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡¦ÃÝÆâÔ÷¿ÍÅê¼ê¡Êº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¼¡¤Ø°Ü¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤«¤éÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÛ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¥À¥é¥À¥éÊÙ¶¯¤À¤±¤¹¤ë¤è¤ê¤âÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö²¿»þ¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¶èÀÚ¤ë½¬´·¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤Ê¤É½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·×²èÀ¤ÏÌîµå¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇµåÂ®¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤äÎëÌÚ·»Äï¡¢ÃÝÆâÅê¼ê¤Î»öÎã¤Ï¡¢Ìîµå¤ÈÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤¬Àº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡Èµ»½Ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¹©É×¼¡Âè¤Ç¡¢Ìîµå¤âÊÙ¶¯¤âÄü¤á¤Ê¤¤Æ»¶Ú¤òÉÁ¤¡¢Æ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤À¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¸Ä¿ÍÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¡¦Îý½¬¤ÈÊÙ¶¯¤Î»þ´Ö¤òÌÀ³Î¤ËÊ¬¤±¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡¦Ã£À®¤¹¤Ù¤ÌÜÉ¸¤«¤é¡ÖµÕ»»¡×¤·¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë½¬´·¤òÃÛ¤¯¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë