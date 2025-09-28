マリナーズ本拠地での第2戦前に

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間28日・シアトル）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、シアトルでのマリナーズ戦前に、イチロー氏とグラウンドで約3分間談笑した。右翼で打撃練習の守備を行うイチロー氏のもとへ小走りで向かうと、帽子をとって挨拶した。

大谷がマリナーズ戦の前にイチロー氏に挨拶するのは“恒例行事”。レギュラーシーズン最終カードとあり、大勢の報道陣やファンが詰めかける中で、日本のレジェンド2人が談笑。帽子をとった大谷は何度も頭を下げた。3分間談笑し、最後は両者笑顔で終了した。

ドジャースは26日（同27日）に地区優勝。ポストシーズンは30日（同10月1日）からのワイルドカードシリーズから登場する。一方のマリナーズは、イチロー氏がメジャーデビューした2001年以来の地区優勝を達成。今後両者が顔を合わせるとしたらワールドシリーズの大舞台となる。

26日（同27日）のカード初戦前には、山本由伸、佐々木朗希両投手が挨拶に向かっていた。（Full-Count編集部）