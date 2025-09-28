お互いをグルーミングし合う2匹の猫の光景が2万再生を突破し、癒しを届けています。グルーミングが気持ちよくて途中で寝落ちしてしまう猫ちゃんの姿には、「癒しパワー全開」「仲良しすぎて撮影時間が延びていっちゃいますね」と絶賛の声が寄せられることに。仲良しな2匹の関係が笑顔を届けています。

【動画：グルーミングをし合っている2匹の猫を見ていたら…】

お互いにグルーミングをしてあげるノンタンくんとビリーくん

Instagramアカウント『のんのん（愛称ノンタン）』に投稿されたのは、猫ちゃんたちがお互いにグルーミングをし合う光景。この日、ハチワレ猫のノンタンくんと黒猫のビリーくんは、仲良くペット用ベッドの上でくつろいでいたそう。重なり合ってくっついている姿にほっこりしてしまいます。

そんな仲良しなノンタンくんとビリーくんですが、ふたりはさらに微笑ましい姿を見せてくれたそう。

それは…重なり合ってお互いの体を毛づくろいし合う光景！猫ちゃんは単独行動の生き物といいますが、ふたりの姿を見ていると、信頼しあっている相手となら、ひとりでいる時以上に幸せなのかも…と思わせてくれます。

しばらくすると、ノンタンくんが…

そうして、しばらくの間お互いの体をグルーミングしていたノンタンくんとビリーくん。すると、グルーミングが気持ち良すぎたのか、ノンタンくんはいつの間にかビリーくんの上で眠り始めてしまったそう。

ビリーくんのお腹に顔をくっつけて幸せそうに眠るノンタンくんの姿に、思わずキュンとしてしまいます。

ビリーくんも、そんなノンタンくんを優しい視線で見守っていたそう。ふたりの幸せいっぱいな光景を見ていたら、こちらまで温かい気持ちになってきます。

寝落ちするふたりの姿にキュン♡

そんなふたりの様子を見守っていた飼い主さん。すると、いつの間にかビリーくんもノンタンくんと一緒に寝落ちしてしまったそう。ふたりの仲良しすぎる姿を目の当たりにした飼い主さんは、カメラを回す手を止められなくなってしまったといいます。

その後も、寝返りを打ったり、一瞬目を開けて相手の様子を眺めたりと、穏やかな時間を過ごすふたり。そんなノンタンくんとビリーくんの幸せのひと時に、癒されてしまう人が続出しています。

この光景は、たくさんの人に癒しを届けることに。投稿を見た人からは、「猫も猫にモフっとしたくなる瞬間があるのかな」「仲良くなれる秘訣を教えてください！」と感想が寄せられています。

Instagramアカウント『のんのん（愛称ノンタン）』では、そんな仲良しな猫ちゃんとわんちゃんたちの穏やかな日々の様子が投稿されていますよ。

ノンタンくん、ビリーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「のんのん（愛称ノンタン）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。