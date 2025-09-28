赤ちゃんがリビングで寝ていると、猫が近づいてきて…次の瞬間→思わず癒される『尊い光景』が39万再生「守りの体制」「賢くて優しいね」
赤ちゃんと猫ちゃんが少しずつ距離を縮めていく様子が微笑ましいと話題になっています。動画には「賢くて優しい猫さん！」「絵に描いたような戸惑い方をする猫ｗ」「見守りの体制に見えます」等のコメントが寄せられ39万回以上再生されているようです。
【動画：赤ちゃんがリビングで寝ていると、猫が近づいてきて…】
出会って3ヶ月のふたり
TikTokアカウント「すずクレ」に投稿されたのは、0歳の赤ちゃんと距離感を少しずつ縮める猫ちゃんの姿です。ご紹介する投稿は、赤ちゃんと猫ちゃんが一緒に暮らして3ヶ月の時の様子のようです。
ある日、リビングで赤ちゃんが寝ていると猫ちゃんが近くへやってきたそう。まだ赤ちゃんに慣れていない猫ちゃんは、赤ちゃんが寝ているかどうかそっと確認していたといいます。
少しずつ距離を縮めて
赤ちゃんが熟睡していることを確認した猫ちゃんですが、その後どう行動するか悩み始めてしまったそう。そして考えた結果…？
「このへんで寝ようかな…」と、赤ちゃんのそばで寝ることにしたようです。その様子を見て、飼い主さんは「ゆっくり心を開いてきたね」と温かい気持ちになったそう。
他の投稿もご紹介
他の投稿では、その後またちょっと距離が縮まるふたりの姿が投稿されているようです。猫ちゃんの存在を気にし始めたという赤ちゃん。ある日、じーっと猫ちゃんのことを見ていたそう。
猫ちゃんは、あまりにもじっと見られて思わず目をそらしてしまったのだとか。思わず見守りたくなるようなふたりのご紹介でした。
最初にご紹介した投稿は39万回以上再生され「賢くて優しい猫さん！」「見守りの体制に見えます」等のコメントが寄せられ、赤ちゃんを見守る猫ちゃんに癒されるとの声が多く寄せられていたようです。また、「絵に描いたような戸惑い方をする猫ｗ」など、猫ちゃんの戸惑い方に思わず笑ってしまう方もいたようです。
TikTokアカウント「すずクレ」では、赤ちゃんと猫ちゃんの成長や出会いの記録が投稿されています。思わず見守りたくなる微笑ましいふたりに注目が集まっているようです。
