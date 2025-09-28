

≠ME谷崎早耶

指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループ、≠MEの谷崎早耶がこのほど、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。アイドルとして人気を集める谷崎だが、近年ではファションショーへの単独出演も続いており、モデルとしても活躍中だ。そんな谷崎にランウェイ後、インタビューを行った。 ――ランウェイを歩いた感想。

すごく緊張しました。 会場が本当に広くて、T字型のステージで３回ポーズをさせていただいたり、お客さんもたくさんいて緊張したんですけど、とても楽しいランウェイでした。――出演順が丸山礼さんに続いてのランウェイでしたね。

始まる前に丸山さんが「ネイル、かわいいね」と優しく話しかけてくださって、 ちょっと緊張の心が和らいで、よし頑張ろうという気持ちになれました。無事に終えることができて嬉しかったです。――着用の衣装のポイントを。

私が大好きなMILKFED. さんの衣装なんですけど、本当に可愛くて赤と青で秋らしいカラーになっています。ポイントはティアラなんじゃないかなと思います。――ファッションショー本番前日のルーティンは？

いつもご飯を好きな時に好きなだけ食べているんですけど、こういったランウェイの前日はちょっと塩分を控えてみたり、当日の朝に美顔器を使って顔をシュッとさせています。 自分の好きな美顔器があって、かれこれ5年ぐらい同じものを使っているんですけど、むくみが取れてスッキリするのでとてもお気に入りです。――ファッションショーへの出演が続いていますが、心境は？

憧れだったランウェイを歩かせていただく機会を今年はたくさんいただけて、本当に幸せを噛みしめています。 毎回ランウェイによってステージの色が違って、新しい自分になれて、それを楽しむことができてとても嬉しいです。――『TGC』20周年にちなんで、ずっと続けていることは？

かわいいを追求することです。最近は前髪やヘアアレンジも新しいスタイルに挑戦して、新しい自分になりたいと思っています。大人になっていくに連れて似合うお洋服であったり、メイクがあると思うので、研究してもっとかわいくなれるように頑張ります！（おわり）

TGC ショーレポート

https://tgc.girlswalker.com/25aw/report_show/