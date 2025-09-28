ÁðÀîÂóÌï¼ç±é¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡¢¹âÌîÞ«¡¢ÅÏîµÈþÊæ¤é¶¦±é¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡ÁðÀîÂóÌï¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë¡Ë¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹âÌîÞ«¡¢ÅÏîµÈþÊæ¡¢µÈÅÄ·ò¸ç¡¢°æÆ¬°¦³¤¡¢ºÙÅÄÁ±É§¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÁðÀîÂóÌï¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤êÀ¤´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ¶ø¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÁ°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò·ü¤±¤¿¡È¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à"¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ä¹ó¤Ê¤ï¤Ê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÁðÀî¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê²áµî¤ÈÁ°²Ê¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¤Î¹âÂ¼¼ù¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁðÀî±é¤¸¤ë¼ù¤È¤È¤â¤Ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡ÈÁ°²Ê¼Ô¡É¤È¡¢¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡È»Ø´ø¼Ô"¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¿Ø¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ª¶âÍß¤·¤µ¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾®¿¹àèÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¹âÌîÞ«¡£
¡¡°ìÎ®Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µð³Û¤Î»ñ¶â¤ò²£ÎÎ¤·¤¿Î©²ÖÍý»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÏîµÈþÊæ¡£
¡¡°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤¤¡¢¹âÎð¼Ô¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ëÀàÅð½¸ÃÄ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ²¾åæÆÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄ·ò¸ç¡£
¡¡²È½Ð¾¯½÷¤Ç¡¢Îø¿ÍÂå¹Ô¶È¤ÎÃË¤Ë¿´¿ì¤·¡¢Èà¤Ë¹×¤°¤¿¤á¤ËÈþ¿Í¶É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿°ì¥ÎÀ¥Ì´°¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°æÆ¬°¦³¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Ææ¤ÎÃË¥«¥È¥¦¤ò¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÎºÙÅÄÁ±É§¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤â¤Î¡£¼ç±é¡¦ÁðÀî¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ë»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ÜÀß¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¾ìÌÌ¤À¡£¤³¤ì¤«¤éÈà¤é¤Ë¤É¤ó¤Ê±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢10·î16Æü¤è¤ê¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË24»þ15Ê¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË24»þ45Ê¬ÊüÁ÷¡£¥«¥ó¥Æ¥ì1ÏÃÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éFOD¤Ë¤Æ1½µ´Ö¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ã¹âÌîÞ«¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡Á°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤ä´¶¾ð¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£àèÂÀÏº¤Ï¡¢²ÉÌÛ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¼ù¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÃç´ÖÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯Êª¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Îºá¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤³¤«·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÏîµÈþÊæ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢Ì©¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â°Û¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¿´¤Î±üÄì¤Î´¶¾ð¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ä¿´¤Ë»É¤µ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²áµî¤òÊú¤¨¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÌòÊÁ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î±Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµÈÅÄ·ò¸ç¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¸¡¹¤·¤µ¤ÈÌÀ²÷¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÇò¤¯É½¸½¤¹¤ë¤«¤¬Æñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÂÀ¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤³¤½ÁÆË½¤Ê¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«²²ÉÂ¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÆË½¤µ¤À¤±¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¸¤Ã¤Ý¤¤¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡É¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°æÆ¬°¦³¤¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÁá¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤¬Êª¸ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì´°¦¤Ï¡¢°ì¸«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¥Ð¥«¤Ç³Ú´ÑÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ò¡£Èà½÷¤Î²áµî¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶»¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ´°¦¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãºÙÅÄÁ±É§¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡³ÆÏÃ¤´¤È¤Ë¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥È¥¦¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë±è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥«¥È¥¦¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¡Ö¾Ð´é¡×¤ä¡ÖÈù¾Ð¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È½ñ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥È¥¦¤Î¤½¤ÎÉ½¾ð¤Î°ÕÌ£¤òµâ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÁðÀîÂóÌï¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤êÀ¤´Ö¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ¶ø¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÁ°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ò·ü¤±¤¿¡È¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à"¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ä¹ó¤Ê¤ï¤Ê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÁðÀî¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê²áµî¤ÈÁ°²Ê¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¤Î¹âÂ¼¼ù¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Î¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ª¶âÍß¤·¤µ¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾®¿¹àèÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¹âÌîÞ«¡£
¡¡°ìÎ®Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤òÃå¾þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µð³Û¤Î»ñ¶â¤ò²£ÎÎ¤·¤¿Î©²ÖÍý»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÏîµÈþÊæ¡£
¡¡°ì³ÍÀé¶â¤òÁÀ¤¤¡¢¹âÎð¼Ô¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ëÀàÅð½¸ÃÄ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ²¾åæÆÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄ·ò¸ç¡£
¡¡²È½Ð¾¯½÷¤Ç¡¢Îø¿ÍÂå¹Ô¶È¤ÎÃË¤Ë¿´¿ì¤·¡¢Èà¤Ë¹×¤°¤¿¤á¤ËÈþ¿Í¶É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿°ì¥ÎÀ¥Ì´°¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï°æÆ¬°¦³¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Ææ¤ÎÃË¥«¥È¥¦¤ò¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÎºÙÅÄÁ±É§¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤â¤Î¡£¼ç±é¡¦ÁðÀî¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ë»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ÜÀß¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¾ìÌÌ¤À¡£¤³¤ì¤«¤éÈà¤é¤Ë¤É¤ó¤Ê±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢10·î16Æü¤è¤ê¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË24»þ15Ê¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË24»þ45Ê¬ÊüÁ÷¡£¥«¥ó¥Æ¥ì1ÏÃÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éFOD¤Ë¤Æ1½µ´Ö¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ã¹âÌîÞ«¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡Á°²Ê¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤ä´¶¾ð¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£àèÂÀÏº¤Ï¡¢²ÉÌÛ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¼ù¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÃç´ÖÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯Êª¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Îºá¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤³¤«·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÏîµÈþÊæ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢Ì©¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â°Û¤Ê¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¿´¤Î±üÄì¤Î´¶¾ð¤ä³ëÆ£¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ä¿´¤Ë»É¤µ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²áµî¤òÊú¤¨¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÌòÊÁ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î±Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµÈÅÄ·ò¸ç¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¸¡¹¤·¤µ¤ÈÌÀ²÷¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÇò¤¯É½¸½¤¹¤ë¤«¤¬Æñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÂÀ¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤³¤½ÁÆË½¤Ê¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«²²ÉÂ¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÆË½¤µ¤À¤±¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¸¤Ã¤Ý¤¤¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡É¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°æÆ¬°¦³¤¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÁá¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤¬Êª¸ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ì´°¦¤Ï¡¢°ì¸«¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¥Ð¥«¤Ç³Ú´ÑÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»Ò¡£Èà½÷¤Î²áµî¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶»¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌ´°¦¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãºÙÅÄÁ±É§¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡³ÆÏÃ¤´¤È¤Ë¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥È¥¦¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÅÙ²á¤Á¤òÈÈ¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Ë±è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥«¥È¥¦¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¡Ö¾Ð´é¡×¤ä¡ÖÈù¾Ð¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È½ñ¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥«¥È¥¦¤Î¤½¤ÎÉ½¾ð¤Î°ÕÌ£¤òµâ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£