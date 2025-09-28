µð¿ÍµåÃÄ²Î¡ÖÆ®º²¤³¤á¤Æ¡×½éÂå²Î¤¤¼ê¡¦»°Âë½ß¤¬£±£°·î£±£·Æü¤ËÄ¹Åè¤µ¤óÄÉÅé¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¸µµ¤¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµåÃÄ²Î¡Öµð¿Í·³¤Î²Î¡½Æ®º²¤³¤á¤Æ¡½¡×¤Î½éÂå²Î¤¤¼ê¤òÌ³¤á¤¿²Î¼ê¤Î»°Âë½ß¡Ê£¹£±¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£±£¶Æü¡¢£±£·Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·¾®´ä¤Î¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ²Î¼ê¶¨²ñ¡ÖÂè£µ£²²ó²ÎÍØº×¡×¡Ê·×£´¸ø±é¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¡Ê¸Å´ØÍµ¼©ºî¶Ê¡¢ÄØ»°Ê¿ºî»ì¡¦À¾¾òÈ¬½½Êäºî»ì¡Ë¤Ï£±£¹£¶£³Ç¯¤Ë¡Öµð¿Í·³¤Î²Î¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¥ì¥³¡¼¥É¤òÈ¯Çä¡££±ÈÖ¤ò¼é²°¹À¤µ¤ó¡¢£²ÈÖ¤ò»°Âë¡¢£³ÈÖ¤ò¼ã»³¾´¤µ¤ó¤¬²Î¤¤¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢£¶·î£³Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Áª¼ê»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤ä¡¢²¦Äç¼£¤µ¤ó¡Ê£¸£µ¡Ë¡¢Åö»þ¤ÎÀî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¡ÊµýÇ¯£¹£³¡Ë¤â¥³¡¼¥é¥¹¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó»°Âë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï£±£·Æü¤ÎÃë¤ÎÉô¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤Û¤ÜÆ±À¤Âå¤Ê¤Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»°Âë¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤Ï¼«Âð¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Õ¤°»É¤·¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤Ç¡¢º£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¡£¤¢¤ó¤ÊÊý¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿Í¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡££¹£°Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤¯¤·¤ã¤¯¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÌîµåË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤¬¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢»°Âë¤Ï¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸Å´ØÍµ¼©¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤È¤·¤Æµð¿ÍÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¡¢µÒÀÊ¤Ç¡ÖÆ®º²¤³¤á¤Æ¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢²Î¤¦¤Þ¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÏ¯¡¹¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤ò¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»°Âë¤ÈÆ±¤¸£±£·Æü¤ÎÃë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬·ÝÌ¾¤òÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤Î»³¸ý¤«¤ª¤ë¤â½Ð±é¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥í¡¼¥Ê¥¤¥Ä¤Î¡Ö¸¥¿È¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¡»¡Äº£²ó¤Î²ÎÍØº×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿½÷À£³¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥®¥ã¥ë¡×¤¬£´£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ·ëÀ®¤¹¤ë¡£¹õÌÚ¿¿Í³Èþ¡¢ÌÜ¹õ¤Ò¤È¤ß¡¢ÀÐ¹¾ÍýÀ¤¤Î£³¿Í¤Ç£±£¹£·£·Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ¹¾¤ÎÃ¦Âà¸å¤ËÃæÀ¤¸Å¥¢¥¤¬²ÃÆþ¡££·£¹Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡¢¿û¸¶ÍÎ°ì¡¢Àé¾»É×¡¢¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢Í³µª¤µ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ß¥³¤é¤¬½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Ï¹çÅÄÆ»¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¸àÂå²Æ»Ò¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢¤¢¤ÙÀÅ¹¾¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¢¡»°Âë¡¡½ß¡Ê¤ß¤¿¤«¡¦¤¸¤å¤ó¡ËËÜÌ¾¡¦»ý¸÷Àµµ±¡Ê¤â¤Á¤ß¤Ä¡¦¤Þ¤µ¤Æ¤ë¡Ë£±£¹£³£´Ç¯£±·î£·Æü¡¢»³¸ý¡¦±§Éô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¹£±ºÐ¡££µ£·Ç¯¤Ë¹ñÎ©²»ÂçÀ¼³Ú²ÊÂ´¶È¸å¡¢£Î£È£Ë¡Ö²Î¤Î¹¾ì¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥ºµåÃÄ²Î¡Ö¹Ô¤¯¤¾ÂçÍÎ¡×¤â²Î¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ï±é²Î²Î¼ê¡¦¤ï¤«¤Ð¤Á¤É¤ê¡£