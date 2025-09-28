電気をつけるとそこには…逆さまで覗き込む猫の目が「真夏のホラー」「確かに…これは声出ますわ」
部屋の電気をつけた瞬間、ふと感じた視線──見上げると、鴨居の上から逆さまにこちらを覗く猫の顔が…！ まるでホラー映画のワンシーンのようなその一枚がXで注目を集めている。投稿者である3匹の猫と暮らす「ネコランド」（@NEKOLAND13）さんに話を聞いた。
【写真】動かないのがまた怖すぎる…目が合ってしまったら…
「視界の端にぶら下がる尻尾を認識した後にエマと目が合い『うぉっっふぅ〜い。』て後退りもしましたね…笑」（ネコランドさん）
この“ホラー”な光景を披露したのは、3匹のうちのエマちゃん。普段から活発なエマちゃんだが、今回は猫専用に改装した部屋のキャットウォークの一部から、逆さまに顔を出して飼い主さんを見下ろしていたという。
驚く飼い主をよそに、エマちゃんはじっと動かず、ただ見つめ続けていたとのこと。逆さまのまま微動だにしない姿は、まるでホラー映画のワンシーンのよう。
「ただこちらをジッと見つめ続けていましたね」（同）
これまでも愛猫たちの予想外の行動に驚かされることが多かった、というネコランドさん。今回の“逆さ覗き込み事件”について衝撃度を聞くと「3位くらいには入るかと思いますね」と笑う。
SNSでは「真夏のホラー」「涼しくなりましたかにゃ」「確かに…これは声出ますわ」といったコメントが寄せられた。
