¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁ°Ìë¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾¡Íø¸å¤ÎÍ¥¾¡´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡£ÂÇÀþ¤ÎÌöÆ°¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨2.41¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀèÈ¯¿Ø¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¿Ø¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Ê¤¬¤éÀèÈ¯¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¸Ä¡¹¤Î¾¡¤ÁÀ±¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¡¢¤ä¤Ï¤êµß±ç¿Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¡£¤³¤ì¤âÍ¥¾¡¤ÎÂç¤­¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÏÆ£°æâ«ºÈÅê¼ê¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë50»î¹ç°Ê¾å¤ÎÅÐÈÄ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤È¤·¤Æ¤âÌöÆ°¡£»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î3Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Î¸ùÏ«¼Ô¡£¹×¸¥¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»¿¼­¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£