『今夜のべらぼう』てい、蔦重に反論する
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第37回「地獄に京伝」が、28日に放送される。
前回は、蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）』『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』が飛ぶように売れる。定信（井上祐貴）は、蔦重（横浜流星）の本に激怒し、絶版を言い渡す。喜三二（尾美としのり）は、筆を断つ決断をし、春町（岡山天音）は呼び出しにあう。そして蔦重は、南畝（桐谷健太）からの文で、東作（木村了）が病だと知り、須原屋（里見浩太朗）や南畝とともに、見舞いに訪れる。
今回は、春町（岡山天音）が自害し、喜三二（尾美としのり）が去り、政演（古川雄大）も執筆を躊躇する。その頃、歌麿（染谷将太）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子）に報告する。一方、定信（井上祐貴）は棄捐令、中洲の取り壊し、大奥への倹約を実行する。その煽りを受けた吉原のため、蔦重（横浜流星）は政演、歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい（橋本愛）がその企画に反論する。
