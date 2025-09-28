SixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢·Ý¿Í¼«ºî¥²¡¼¥à¤ÇÀä¶«¡¡·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¸«¼é¤ë
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬¡¢¤¤ç¤¦28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¦¥Á¤Î¥¬¥ä¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Á¿¼0¡§25¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö°ìÌë¤Ç°Æ·ï¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡ª¥¬¥ä¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥«¥¦¥ÈSP¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿·´ë²è¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÍÌ¾´ë¶È¡ÖÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ¡×¡Ö¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡×¡ÖSHOWROOM¡×¡ÖDroptokyo¡×¡ÖÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÊÂ¤Ö¡£³Æ¼Ò¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥¬¥ä·Ý¿Í¤Ë¤ÏÂ¨¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢SHOWROOM¤Î¼ÒÄ¹¡¦Á°ÅÄÍµÆó»á¤ËMC¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬¡Ö¥¬¥Á¤Ç¡¢·è¤á¤¿¤é»È¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¹¤°¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤»¨²ßÅ¹¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¡£¼ñÌ£¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À·Ý¿Í¤Î²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¿¹ËÜ¤¬¡ÖÈÆÍÑÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£ÆÃµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤È¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆóÅáÎ®½÷À¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤Ï¤ë¤«¤¼¤¬¹Í¤¨¤¿ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Ë¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ì¥ô¥¡¥ó¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤È¥¬¥ä·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà½÷¤¬·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¸µ¥«¥ì·Ý¿Í¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¼«ºî¤Î¥²¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼·Ý¿Í¡¦¥¸¥ó¥Ð¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶¥ÇÏ¥²¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¿¹ËÜ¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¡¦ËãÇÌ¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¦ÂçÄá¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´é¤òÌÏ¤·¤¿ÇÏ¤òÁö¤é¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢4¿Í¤ÏÊÜ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤ò¶«¤Ó¤Þ¤¯¤ë¡£ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ê¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÎÈ³¥²¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¿Íµ¤¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Droptokyo¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡£³Æ»öÌ³½ê¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¶¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÂÐ·è¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡·ã¿É¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¦ÌØ¸Å¥¿¥ó¥á¥óÃæËÜ¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¡£¤½¤³¤ÇÇ®¶¸Åª¤ÊÃæËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î3ÁÈ¤¬¡È¿É¤µ¤ò¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¡É¡È°Õ³°¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡É¡È3¼ï¤Î¶ñºà¤Î¥³¥é¥Ü¡É¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤¬ÃæËÜÂåÉ½¼Ô¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢3ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤Ò¤ë¤¸¤²¥É¥ó¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥í¥±ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡SHOWROOM¡¦Á°ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î°ÍÍê¤Ï¡ÖAI·Ý¿Í³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë·Ý¿ÍÈ¯·¡¡×¡£¡ÈAI·Ý¿Í¡É¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢»î¤·¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¡ÈAI¸åÆ£¡É¤È¿¹ËÜ¤¬²ñÏÃ¤¹¤ë¡£¿¹ËÜ¤Î¡Ö¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¾Ò²ð¤ËÂÐ¤¹¤ëAI¸åÆ£¤Î¡È¸åÆ£¤Ã¤Ý¤¤¡ÉÊÖÅú¤Ë¡¢¡Ö¤ª¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬¶Ã¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤íÃ¯¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢AI¸åÆ£¤Î¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Ê²óÅú¤Ë¸åÆ£¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¼ýÏ¿Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ·Ý¿Í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤AI·Ý¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£
