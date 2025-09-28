¡ÖÆü´Ú¸òÎ®¤ª¤Þ¤Ä¤ê¡×ÅÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¡¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¡¡Æü´Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â
¤³¤È¤·¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤Î¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆü´Ú¸òÎ®¤ª¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£¿©¤ÙÊª¤«¤é³ØÀ¸¸òÎ®¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¸òÎ®¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸
¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤È¤«¡¢K-POP¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îò»Ë¤äÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×
³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤ÍèÆü¤·¡¢ÃåÇ¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍû³ÒÃóÆüÂç»È¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¡Íû³ÒÃóÆüÂç»È
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´ÚÆü´Ø·¸¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢Í¼Êý¤«¤é¤ÏÆü´Ú¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢½»ÅÄ°¦»Ò¤µ¤ó¤ÏÆü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤ÇÆüËÜ¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î¼ê¡¡½»ÅÄ°¦»Ò¤µ¤ó
¡Ö¹ñ¤ä¸À¸ì¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¿Í´Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¹þ¤á¤¿»×¤¤¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ä¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½»ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÃ¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£