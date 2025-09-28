元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（53）が27日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。自宅での焼き魚料理はNGとしていることを明かした。

番組冒頭、さんまが豊漁で昨年比3割安となっていることを取り上げ、総合司会の三谷幸喜氏、安住紳一郎アナウンサーとコメンテーターの菊間氏、ピーター・ランダース氏がTBS南玄関の屋外で、炭火で焼いたさんまを試食する場面からスタートした。

安住アナは豊漁ぶりを伝えると、おもむろに「最近、家の中で焼き魚、苦手だ、という方…菊間さんもあんまり家でやらない、と」と切り出し、菊間氏は「絶対やらないです」と即答。「何日間もにおいが家の中に残っちゃうので。焼き魚は外で食べるもの、って」と食生活のスタイルを明かした。

安住アナが「気密性が高い家だとやっぱりそうなるんですね」と理解を示し、菊間氏は「マンションはなかなか難しいです」とコメント。これに対し三谷氏が「油が火に落ちなければ大丈夫じゃないんですか」と疑問を投げかけたが、安住アナは「なかなかでも…」菊間氏も「いやでも煙で」と怪訝な表情を見せた。

三谷氏は「「フライパンでやると全然出ない」と再度説明。菊間氏は「そうですか？」と返した。