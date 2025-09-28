元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が27日放送されたTOKYO FM「川島明そもそもの話」に出演。フリー転身直後にテレビ番組で「芸能界で一番悪い女」と呼ばれた時の心境を振り返った。

23年3月をもってテレビ東京を退社し、フリーになった際の苦労や大変だったことなどを話した流れで、「人生を大きく変えた出来事」の話題に。川島から、それは、23年10月に千鳥がMCのABCテレビ「相席食堂」に23年10月にVTR出演した際、千鳥から「芸能界で一番悪い女」といじられた件だと説明された。実際、その時の同番組でVTR出演してドラマ出演の宣伝をした森は、千鳥のノブから「今芸能界で一番悪い女です。全員をトリコにしていってる、一番ヤバイ子です」とコメントされ、当時話題になった。

その件を振り返った森は「（千鳥から）“今芸能界で一番悪い女”って言われて。でも、これが結構“パワーワード”だったんですよ。まだそこまで知名度もなかったんで、これが結構バーンっていろんなところで使われて、これがいろいろ変化して、”芸能界で一番悪い女“っていうのが”芸能界のあざとい女“に変化して、で、”令和で一番あざとい女”になって“令和のあざと女王”みたいな称号に変わったんです。そこからは“あざとい”（キャラ）ですごくいろんな番組に呼んでいただくことになりました」と話した。

川島から「“あざとい”って言われるのは自分ではどう思ってるの？」と聞かれると、森は「でも最近は褒め言葉としてとらえてますね」と前向きに答えていた。