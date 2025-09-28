¡Ö¹âºÂ½ÂÃ«¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©±ØÁ°¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ë¤Ï¡Ö¡»¡»¥Ï¥Á¸øÁü¡×¤¬¤¢¤ë¡ª¡©
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¹âºÂ½ÂÃ«¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¹âºÂ½ÂÃ«¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê6Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¹âºÂ½ÂÃ«¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¶¤·¤Ö¤ä¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¹âºÂ½ÂÃ«±Ø¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±Ø¡£
±ØÁ°¤ÎÊ£¹ç»ÜÀßIKOZAÆâ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥³¥Ï¥Á¸øÁü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅªÂ¸ºß¤ÎÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢¡ÖÃé¸¤¥Ï¥Á¸øÁü¡×¤Î¤¢¤ë½ÂÃ«±Ø¤ÈÆ±¤¸¡Ö½ÂÃ«¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò»ý¤Ä¹âºÂ½ÂÃ«±Ø¡ÊÂçÏÂ»Ô¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢´óÂ£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡Ù
¡¦¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô