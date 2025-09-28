¡ÖÁª¤ÖÎÏ¡×¤¬Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡½¡½¡ØÁªÂò¤Î²Ê³Ø¡ÙÃø¼Ô¤¬¸ì¤ë½÷À¡ßAI¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À
¥·¡¼¥Ê¡¦¥¢¥¤¥¨¥ó¥¬¡¼¤µ¤ó¡á2025Ç¯8·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
½é¤ÎÃø½ñ¡ØÁªÂò¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê2010Ç¯¡¢Ê¸éº½Õ½©¡Ë¤¬À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¶µ¼ø¤Î¥·¡¼¥Ê¡¦¥¢¥¤¥¨¥ó¥¬¡¼¤µ¤ó¡£°ÜÌ±¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÁ´ÌÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÕ¶¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢ÁªÂò¤È¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢AI»þÂå¤Îº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡ÖÁª¤ÖÎÏ¡×¤Ë²¿¤òÌä¤¦¤Î¤«¡£2025Ç¯8·î¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½÷À³èÌö¤ÎÎØ Women in Action:Choosing Your Career¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¥¤¥¨¥ó¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç½÷À¤ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬¡ÖÁªÂò¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä°ÕµÁ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¶ÌÀîÆ©¡Ë
1969Ç¯¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¡£Î¾¿Æ¤Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î°ÜÌ±¤Ç¡¢3ºÐ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë°Ü½»¡£ÀèÅ·À¤ÎÌÜ¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë´°Á´¤Ë»ëÎÏ¤ò¼º¤¦¡£Âç³Ø±¡»þÂå¤Ë¤Ï¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤ËµþÅÔ¤ËÂÚºß¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï·ÐºÑ³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢·Ð±Ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡¢´Ø¿´ÎÎ°è¤ÏÁªÂò¤È°å»Õ¤Î·èÄê¤Ë¤ª¤±¤ë¿´Íý¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ÖÁªÂò¤Î²Ê³Ø¡×¡ÖTHINK BIGGER¡ØºÇ¹â¤ÎÈ¯ÁÛ¡Ù¤òÀ¸¤àÊýË¡¡×¤ÎÃø¼Ô¡£Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers¡¢2023 Thinkers50 Innovation Award¡¢SESP Scientific Impact Award in 2024¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£2025Ç¯8·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ÅÔÆâ¤Ç¼çºÅ¤·¤¿¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½÷À³èÌö¤ÎÎØ Women in Action:Choosing Your Career¡×¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿¡£
¡½¡½Ãø½ñ¡ØÁªÂò¤Î²Ê³Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Êª»ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº¤Æñ¤µ¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¦Âå½þ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é15Ç¯¤ò·Ð¤Æ¼Ò²ñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤·¡¢¡ÖÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÌÂ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÎÍøÅÀ¡¢·çÅÀ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë100¼ïÎà¤ÎÃº»À¿å¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶èÊÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¿å¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ãº»À¿å¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁªÂò»è¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¸½¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅÌô¤ò¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤ª¶â¤òÀáÌó¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢Åê»ñÀè¤Ï¡Ä¡Ä¡£
ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¡¹¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÁªÂò¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãº»À¿å¤òÁª¤Ö¤Î¤Ë2Ê¬¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢1»þ´Ö¤ÏÈñ¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³Î¤«¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁªÂò»è¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Æü¡¹²¼¤¹¤Ù¤·èÄê¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Ù¤¤«¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤¬»¶¤Ã¤¿¤êº®Íð¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤À¤±¤ÇÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁªÂò¤Ç¤¤º¤ËÀ¸»ºÀ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê¾ðÊó¤Ë¤è¤ëÃÎÅªÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó9000²¯¥É¥ë¡ÊÌó140Ãû±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¡¢¡ÊÁªÂò»è¤Î¤Ê¤¤¡ËÆÈºÛÅª¤Ê¼Ò²ñ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÁªÂò¤Î»ÅÊý¤Ï·±Îý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖÁªÂò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÁªÂò¤ò¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥¦¥â¥ê¤ä¥«¥¨¥ë¡¢¥³¥ª¥í¥®¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÀ¸Êª¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¸òÈø¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁÀ¸Êª¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤«¤é¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¼è¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½·±Îý¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À³èÌö¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¥·¡¼¥Ê¡¦¥¢¥¤¥¨¥ó¥¬¡¼¤µ¤ó¡á2025Ç¯8·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
¡½¡½ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡ÖÆ±Ä´¡×¤ä¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«Î©¤·¤¿ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤Ï¡©
»ä¤Ï1995Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢µþÅÔ¤ÎÂç³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤Î¤ªÅ¹¤ÇÎÐÃã¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£º½Åü¤â°ì½ï¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤âÃÇ¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤éº½Åü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¸å¤Î2025Ç¯¡¢ºÆ¤ÓÍèÆü¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÐÃã¤Ëº½Åü¤òÍê¤ó¤À¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤Á¤é¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÊÑ²½¤Ï²ÄÇ½¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð30Ç¯Á°¤Ï¡¢½÷À¤¬ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢½é¤á¤ÆµþÅÔ¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤È¤¡¢»Õ»ö¤·¤¿¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÃË»Ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£½÷»Ò³ØÀ¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÃã¤ò¤¤¤ì¤ÆÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Î¡ËÃË½÷Ê¿Åù¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤Ï½÷ÀÃÎ»ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬¡Ö»ä¤ÏÆ¯¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤¬Æ¯¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÄ·ëÎÏ¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌÌ¤Î°ì¤Ä¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤¬°ìÃ×¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤ò½÷À¤ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬¼«Í³¤Ë¡ÖÁªÂò¡×¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤ÇÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ì¾Á°¤äÀÊÌ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º¡¢ÍúÎò½ñ¤ÎÉ¾²Á¤ä¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤òºÎÍÑ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÀÊÌ¤Ë¤è¤ëº¹¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÃË½÷¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁª¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½÷À¤À¤±¤òÁª¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡Ë¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢Êñ³çÀ¡ÊDEI¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÇÑ»ß¡¦¸«Ä¾¤·¤ÎÆ°¤¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½÷À¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡Ö¸øÊ¿À¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆDEIÇÑ»ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·Àè¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸å¤ËÂ³¤¯½÷À¤¿¤Á¤âºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½÷À¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢»Ù±ç¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À³èÌö¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ö±é¤¹¤ë¥·¡¼¥Ê¡¦¥¢¥¤¥¨¥ó¥¬¡¼¤µ¤ó¡á2025Ç¯8·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ
¡½¡½Àè¤Û¤ÉAI¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ÎÊ¸Ì®¤«¤é¡ÖÁªÂò¤Î²Ê³Ø¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤Ê¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤ÏÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹½Â¤²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Î¥¤¥º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³«È¯¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¼Ô¡¢¤è¤êÎÉ¤¤µ¯¶È²È¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¸¤Ä¤ÏºÇ¶á¡¢¡ØTHINK BIGGER¡ÖºÇ¹â¤ÎÈ¯ÁÛ¡×¤òÀ¸¤àÊýË¡¡Ù¡ÊNewsPicks¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿À¸À®AI¥¢¥×¥ê¤âºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¸À®AI¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬¥¤¥ó¥É·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÁªÂò¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤äÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ÍÀ¸¤Ç³Ø¤ó¤ÀºÇÂç¤Î¶µ·±¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¿Í¡¹¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÁªÂò¤òÀ©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤É¤¦ÂÐ¹³¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇÎÉ¤ÎÀïÎ¬¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£
21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸¦µæ½ê¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¿äÁ¦¾õ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¸ý¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡£
Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀDEIÆ³ÆþÁ°¤Ç¡¢¡Ê¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡Ë°ãË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¼¼¤Î¥É¥¢¤òÃ¡¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
1995Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£µþÅÔ¤ÎÂç³Ø¤Ç»ä¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¶µ¼ø¤Ï¡¢»ä¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷À¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤Ï½»¤à¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»¤à¤È¤³¤í¤ò²¿¸®¤âÃµ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ºÇ½é¤Î1¥«·î¤Ï¤º¤Ã¤È¥Û¥Æ¥ë½»¤Þ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
²ø²æ¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡²¿¤«¤ò²õ¤·¤¿¤é¡©¡¡Ã¯¤âÀÕÇ¤¤òÉé¤ª¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ä¤ò¼«Âð¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢9¿Í¤¬¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Âç¾æÉ×¡£¡Ö¥¤¥¨¥¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«1¿Í¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤ÏÆü¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£ËèÄ«µ¯¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤Ï²¿¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ò¿ÍÀ¸¤Ë³è¤«¤»¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½÷À1¿Í¤À¤±¤Î¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÍ¸ú¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤À1¿Í¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Í£°ì¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤é¤Ï¤Þ¤ÀÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢½÷À¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£ÃËÀ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä²¿¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬½÷À¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡£
¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¡ÊÃæ±û¡Ë¤é¤È½÷À³èÌö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥·¡¼¥Ê¡¦¥¢¥¤¥¨¥ó¥¬¡¼¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¡á2025Ç¯8·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡¢¶ÌÀîÆ©»£±Æ