◇サッカー・U―20W杯チリ大会1次リーグA組初戦 日本2―0エジプト（2025年9月27日 チリ・サンティアゴ）

1次リーグ初戦が行われ、日本はエジプトに2―0で勝利し、白星発進した。主将のDF市原吏音（20＝大宮）が前半29分にPKを決めて先制。後半3分にはMF石井久継（20＝湘南）が右足シュートでネットを揺らした。次戦は中3日で開催国チリと激突する。

市原は冷静にボールをセットしてから右足で蹴り込んだ。前半29分、MF斎藤が獲得したPKを決めて先制。フル出場し、本職の守備でもクリーンシートを決めた。今大会出場権を獲得した2月のアジア最終予選・イラン戦もPK戦の末に勝利しており、苦しみながらW杯切符をつかんだ経験が血肉となっている。

「アジア最終予選もPKで勝ち抜いて来ているので自信があった。仲間がつないでくれたPKだったのでキャプテンとして、なんとしても決めなきゃいけない責任があったけど自信を持って蹴れた」

次戦はチリ戦に臨む。チームの目標は史上初の優勝。市原はインタビューエリアで「やること変わらずに必ず勝つ」と言葉に力を込めた。