ドイツ企業560社以上が江蘇省太倉市を選んだ理由とは

江蘇省の太倉市は中国の都市でありながら「ドイツ企業の郷」と呼ばれています。560社以上ものドイツ系企業がこの地に根を下ろしているからです。うち「隠れたチャンピオン」、規模は小さくそれほど知られていないにもかかわらず特定の細かい分野をリードしている企業は60社以上あります。このほど太倉市で開催された中独経済貿易協力イベントでは、一部のドイツ企業が見方を共有することになりました。

ドイツ企業のベッセル・ベルクのフランシス・クレーマー中国地区総支配人は、「中国では研究開発プロセスが他の場所に比べてはるかに速く、4〜8週間で完了することができる。この地で直接生産することもできる。人材面も非常に国際的で、良好な教育を受けている。賃料もかなり手頃だ。総合的に見て、この地が最善の選択と思う。中国での現在の売上高は約1億2000万元（約25億円）だが、今後2〜3年で2億元（約42億円）から2億5000万元（約52億円）に成長したいと考えている」と述べました。

国際隠れチャンピオン協会のハーマン・サイモン名誉主席は「中国の消費者はイノベーションに最も敏感なグループで、イノベーションを受け入れ、新製品を購入したいと考える。このことが、中国のイノベーションを大幅に加速させているわけです」と述べました。

また、ドイツのクノール・ブレムゼの畢光紅中国地区総裁は、「中国の工業製造は世界でコストが最も低く、反応が最も速く、製造分野が最もそろっていると思う。私どもが問題に直面すれば、政府が積極的に支援してくれる。これこそが、私どもの事業がますます大きく、ますます良くなっている理由の一つだ」と述べました。（提供/CRI）