首都圏住民が選んだ「街の幸福度が高い駅」ランキング！ 2位「小林」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、首都圏居住の20歳以上の男女25万2721人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度が高い駅ランキング2025＜首都圏版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2019年・2020年を含む）をもとに集計しています。
本記事では、首都圏住民が選んだ「街の幸福度が高い駅」ランキングを紹介します。
居住者からは、幸福を感じる理由として「大好きな犬を飼うことができていて、犬に関係する仕事に就けていること」「家族関係が良好で一応健康で、生活に困っていないので」など、自然や家族との暮らしを大切にする声が多く寄せられました。
「家族が増えてこれからの成長が楽しみである」「自分をポジティブにしてくれる友人がいること」など、家庭や人間関係、仕事の充実に満足するコメントが多く見られました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：小林（JR成田線）／評点78.1／偏差値86.8小林駅は千葉県印西市に位置し、閑静な住宅街と豊かな自然環境が共存するエリアです。車で10分圏内には大型商業施設が集まる千葉ニュータウンエリアがあり、成田空港へも電車で30分という利便性を備えています。
1位：みなとみらい（みなとみらい線）／評点80.0／偏差値92.9みなとみらい駅は神奈川県横浜市西区にあり、横浜駅までひと駅、都心への直通電車も運行されておりアクセスも抜群です。周辺にはオフィスや商業施設、住宅、大規模な集客施設が集積し、海や緑を感じられる憩いの場も整備されています。
