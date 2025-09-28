“ディズニーヴィランズ”のプチケーキ登場！ 今年はアースラのムースケーキも展開〈銀座コージーコーナー〉
「銀座コージーコーナー」は、10月1日（水）から、ディズニーヴィランズをモチーフにしたプチケーキアソートを、10月10日（金）からムースケーキを、全国の生ケーキ取扱店で発売する。
【写真】アースラとマレフィセントのムースケーキも！ 期間限定ケーキ一覧
■ハロウィンパーティにぴったり
今回登場する「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」は、ヴィランズひとりひとりの美しさや妖艶さ、ダークな魅力をプチケーキで表現したアソート。
プチケーキのラインナップには、『アラジン』のジャファー、『三匹の子ぶた』のビッグ・バッド・ウルフ、『ヘラクレス』のハデス、『101匹わんちゃん』のクルエラなど8種がそろい、ケーキのデコレーションやフィルム、専用ボックスのデザインでダークな世界観を表現している。
また今年は新たに、『眠れる森の美女』のマレフィセントと、『リトル・マーメイド』のアースラの「ムースケーキ」も展開。それぞれのキャラクターをイメージしながらケーキの仕上げやピック、フィルムの細部まで満喫可能で、オリジナルペアセットBOXに詰め合わせた先着の「ヴィランズ ケーキペアセット」も用意される。
なお本商品は、店頭での事前予約を受付中。加えて、「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」については10月18日（土）までの期間、ネット予約も可能だ。
【写真】アースラとマレフィセントのムースケーキも！ 期間限定ケーキ一覧
■ハロウィンパーティにぴったり
今回登場する「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」は、ヴィランズひとりひとりの美しさや妖艶さ、ダークな魅力をプチケーキで表現したアソート。
プチケーキのラインナップには、『アラジン』のジャファー、『三匹の子ぶた』のビッグ・バッド・ウルフ、『ヘラクレス』のハデス、『101匹わんちゃん』のクルエラなど8種がそろい、ケーキのデコレーションやフィルム、専用ボックスのデザインでダークな世界観を表現している。
なお本商品は、店頭での事前予約を受付中。加えて、「＜ディズニー＞ヴィランズコレクション（8個入）」については10月18日（土）までの期間、ネット予約も可能だ。