µî¤ëÅ·ºÍÂÇ¼Ô¤Î¡È·Ý½ÑÅª°ìÂÇ¡É¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÏÎÞÁ£Êø²õ¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×
¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÀîÃ¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê°ìÂÇ
¢£¥ä¥¯¥ë¥È 3¡¼1 ¹Åç¡Ê27Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡²ÖÆ»¤ò¾þ¤ë¸«»ö¤Ê°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈÀîÃ¼¿µ¸ãÆâÌî¼ê¤¬27Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÅçÀï¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó2»à¤ÇºÇ¸å¤Î½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£3µåÌÜ¤Î´Å¤¤Ä¾µå¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤ó¤À¡£º£µ¨ºÇ½é¤Î1·³¾º³Ê¤Ç¸½ÌòÄÌ»»1100°ÂÂÇÌÜ¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤«¤é¤Ï¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤â´Þ¤á¤¿¡ÖÀîÃ¼¿µ¸ã¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿ºÊ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿åÌîº£Æü¹á¤µ¤ó¤âÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÇï¼ê¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°úÂà´ÖºÝ¤Ç¤â¸«¤»¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÂÇ·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÍò¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡ÖDAZN¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö°úÂà¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¤¹¤®¤ë¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¾þ¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤í¤¦¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤À¤è¡×¡Öº£Ç¯°úÂà¤ÎÁª¼ê¤¬¤¹¤ëÂÇ·â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ä¡ÄÌÞÂÎÌµ¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£°úÂà¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¤Þ¤À°úÂà¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ëµã¤¤½¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ·ºÍ¤À¤Ê¤³¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë