敵地・マリナーズ戦

【MLB】マリナーズ ー ドジャース（日本時間28日・シアトル）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地のマリナーズ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手は33試合ぶりにベンチスタートとなった。「1番・指名打者」にはトミー・エドマン内野手が入った。ベンチスタートは休養日として欠場した8月21日（同22日）のロッキーズ戦以来となった。

大谷は前日26日（同27日）の同戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数無安打1四球で打率.279となった。1盗塁を決めて、史上初めて複数回「50本塁打＆20盗塁（50-20）」を達成。チームは逆転勝ちで3連勝を飾った。

大谷がベンチスタートとなったのは、8月21日（同22日）のロッキーズ戦以来。今季欠場したのは4月に長女が誕生した際に「産休制度」を利用しての2試合を含めて計3試合ある。

26日（同27日）の終了時点でナ・リーグ本塁打王争いはシュワーバーが56本で1位。大谷は54本で2位となっている。大谷が休養日の際は監督が本人と話し合って決めているが、タイトル争いよりも、万全の状態でプレーオフに臨むため、ベンチスタートを選択した形だ。（Full-Count編集部）