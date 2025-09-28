北海道知床の羅臼岳で、登山者がクマに襲われ死亡した事故から１か月が経ちました。



“手つかずの自然”と“人の安全”その両方をどう守っていくのか。



人とクマとの共生に揺れる知床を取材しました。

人とクマの共生はー 帰路に立たされる“知床”

人とクマとの共生を掲げてきた知床。



（斜里町 増田泰副町長）「一般の方の死亡事故というのは記録にない」



世界自然遺産に登録されてから初めての人身事故が起きました。





人間のマナー違反も後を絶ちません。



（知床のガイド屋pikki 若月識さん）「えさやりとかゴミ捨ては絶対にやめてほしい」



守るべき自然と人の命。どう両立させるのかー



知床がいま、岐路に立たされています。

手つかずの自然が魅力の知床。



９月に入ってからも多くの観光客が訪れています。

（台湾からの観光客）「自然がきれい」



（イギリスからの観光客）「すごい、本当にすごい」



その知床に８月、衝撃が走りました。

（山本記者）「事故から１か月となりますが、羅臼岳登山道はいまだ閉鎖されていて、なかに入っていくことはできません」



８月１４日、羅臼岳の登山道で、東京の男性が友人と離れて下山中にクマに襲われ死亡。



その後、男性を襲った親子グマ３頭が駆除されました。

親子グマが駆除された場所の写真です。



登山道の近くには獣道があり、道幅も狭くなっていました。



夏にはエサとなるアリが多く発生し、クマの出没が多発する場所でした。

男性襲ったクマは付近でたびたび目撃 付きまとい行動もー

これは７月に撮影された、男性を襲った親子グマの写真です。



羅臼岳周辺では２０２５年、親子グマの出没が３０件以上確認されていました。



（知床財団 玉置創司さん）「人を避けない、人に出会ってもすぐに逃走しないといった行動がたびたび確認されており、繰り返し追い払い対応・忌避学習付けが行われていた経過がございます」

事故の２日前にも登山者がクマに付きまとわれました。



前日には環境省などが調査しましたが、痕跡は見つかりませんでした。



そして、事故当日の早朝にも登山道の入り口付近で親子グマ３頭の姿が目撃されていました。

（中標津猟友会羅臼支部 桜井憲二部会長）「ここに弾入れて狙って」



事故を未然に防ぐことは出来なかったのか。



地元の猟友会で１７年間活動する桜井さんは、クマへの対応に疑問を呈します。



（中標津猟友会羅臼支部 桜井憲二部会長）「付きまとう時点でやっぱり異常なんですよね。人前に姿を現して逃げもしない。付きまとうなんて論外。そういうクマは間引いていく必要がある」



桜井さんは、人を恐れないクマはすぐに駆除すべきだったと訴えます。



（中標津猟友会羅臼支部 桜井憲二部会長）「もっとしっかりとした注意喚起と、入る人はみんなクマスプレーを持たないと入山できませんとか、今後絶対それはするべき」

情報発信にも課題… “入山規制”の対応取られず

情報発信にも課題が浮上しました。



斜里町は事故の２日前、登山道に注意を呼びかける看板を設置しましたが、入山規制の対応はとりませんでした。



（斜里町 増田泰副町長）「情報発信をしていても、それが登山道であれば登山者の方に伝わっているか。また、伝わったことによって登山者の行動が変わったか。しっかりと効果として現れているかというのは今後の検証ですので、検証の結果によっては改善する部分も出てくるかなとは思っています」

（知床のガイド屋pikki 若月識さん）「音を鳴らしながら歩いてもヒグマと会ってしまうことがありますので」



なぜ、人を恐れないクマが出没するのか。



知床で２３年間ガイドを続けている若月さんです。



この日、フレペの滝まで遊歩道を案内してもらいました。

（知床のガイド屋pikki 若月識さん）「音を鳴らして周りの音を聞くというのが大事なので。例えば反応して動くとガサガサ音がしたり、ヒグマがいるときはうなったりする」



（山本記者）「あ、シカがいますね」



（知床のガイド屋pikki 若月識さん）「ほんとだシカがいます。こっちを見ています」



（知床のガイド屋pikki 若月識さん）「向こうが多分距離を気にしているので、向こうが気にしているところよりは入っていかない。これ以上近づかないようにしようね、みたいな感じですかね」



若月さんは、ガイド中にクマと遭遇することが増えたといいます。



（知床のガイド屋pikki 若月識さん）「昔はほとんど会わなかったんですよ。ヒグマとほとんど会わなくて。あんまり人に対して逃げなくなった、恐怖心を抱かなくなったクマが増えたなという実感はあります」

事故が起きる１か月前、私たちは野生動物を管理する知床財団のパトロールを取材していました。



山の斜面に現れたのは１頭のクマ。



花火の音でクマを追い払おうとしますがー



（松本カメラマン）「ちょっと上にあがっただけだ」



なかなか立ち去ろうとはしません。

（知床財団職員）「ちょっと追い払いにすごく鈍感というか、逃げないタイプのクマでしたね」



恐怖心を抱かないクマの背景にあるのが…



エサを与えたり、ゴミを捨てる人間の行為です。

“餌付け”や“ゴミ捨て”など… 人間の行為で変わる「クマとの距離」

知床財団によると、２０２５年に入ってからも餌付けが疑われるケースが確認されています。



人慣れを加速させるとして、ガイドの若月さんも危機感を強めています。



（知床のガイド屋pikki 若月識さん）「ヒグマってやっぱり食べるものに対する執着が強い動物で、人間の食べるものは刺激が強いので、そういうことによって一気に人慣れが進んでしまうということにつながりますので、エサやりとかゴミ捨ては絶対にやめてほしい」

ますます接近する人とクマの距離。



それを防ごうと、環境省は先週、クマが出没するイワウベツ川付近に監視カメラを設置しました。



作業中にもすぐ近くにクマの姿がー



人とクマの距離をどう保っていくのかー



それは、人間側の意識にかかっていると専門家は指摘します。

（北海道大学獣医学研究員 坪田敏男教授）「結局人間側がどう対策をとるか、どうクマに対して接するのかによってクマの行動が変わってくるわけですよね。 ある意味（クマは）人間の社会を映した鏡のような、そういう存在だと思いますので、人間側がどう管理していくかということが一番求められているんだろうなというふうに思いますね」



（山本記者）「クマによる襲撃事故から１ヶ月。再び同じ事故を起こさないために、人とクマとの関係を見直す時が来ています」