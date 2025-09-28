【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】石井が「ゴールにパス」のゴラッソ（音量注意）

湘南ベルマーレに所属するU-20日本代表MFの石井久継が、U-20ワールドカップの初戦で貴重な追加点。ボックス手前からコントロールシュートに、解説の名良橋晃氏も思わず絶叫している。

U-20日本代表は日本時間9月28日、U-20ワールドカップのグループA第1戦でUー20エジプト代表と対戦。トップ下で先発出場した石井は、1点リードで迎えた48分に見事な追加点を奪う。

左サイドの高い位置で対角のサイドチェンジを受けたMF齋藤俊輔が、うまくコントロールできずにボールを失いかける。しかしすぐに切り替えて、スライディングでボールを奪うと、相手のライン間で構えていた石井にこぼれた。

すぐに前を向いた石井は、右足で細かくボールをタッチ。そこから右足を振り抜くと、相手DFの外側から巻いてゴールネットを揺らした。

名良橋氏は石井にボールが渡った直後から「打ってみろ！」と絶叫。ゴールが決まると「おー！よっしゃー！よし！」と大興奮となった。続けて「齋藤選手が奪われかけて、あそこで離れずに守備に行って、こぼれ球を拾って石井選手。ライン間で拾って、これはうまい。これはゴールにパスだよ。いやー見事！」と改めて称賛した。

このゴールにSNSのファンたちも反応。「石井久継がミドルを綺麗に流し込んで後半開始早々に追加点！」「ツグの素晴らしいゴール」「うますぎる！」「ベルマーレの未来！」「素晴らしいフィニッシュ」「齋藤の粘りも良かったけど、石井のシュートよ」「うまくブラインドを使った巧みなシュートだわ」と歓喜した。

このゴールで2点差としたUー20日本代表は、このままUー20エジプト代表を完封。初戦を白星で飾った。なお、日本時間10月1日の2節では、開催国のチリと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

