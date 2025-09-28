１０・１３両国での復帰を発表した後藤洋央紀（写真提供・新日本プロレス）

　前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者で右肘の負傷で欠場中だった後藤洋央紀が２７日、神戸芸術センター芸術劇場で開催された「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ｉｎ　ＫＯＢＥ」（２８日、神戸ワールド記念ホール）前日イベントに登場し、１０・１３両国国技館大会で復帰することを発表した。

　後藤は６・２９愛知県体育館大会でのザック・セイバーＪｒ．とのＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権に敗れ王座から陥落。この試合で右肘を負傷し以後の大会を欠場。７月５日に新日本は「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３５」の全戦欠場を発表していた。

　

　全治期間、復帰時期は未定だったがこの日、会見に登場した後藤は「傷は癒えた。そして私は（２０２６年１０月公開の映画）『ストリートファイター』でエドモンド本田になります。しかし、そんなことを言いにここに来たわけではない。１０月１３日、両国国技館にて復帰させていただきます。後藤革命はまだ終わってはいない。もう一度、後藤革命についてこい！」と約４か月ぶりとなる復帰を宣言した。

　◆９・２８神戸大会全対戦カード

　▼第１試合　３０分１本勝負

ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、上村優也、海野翔太　ｖｓ　ディック東郷、ＳＡＮＡＤＡ、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第２試合　棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）　３０分１本勝負

棚橋弘至　ｖｓ　グレート―Ｏ―カーン

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

王者・ボルチン・オレッグ　ｖｓ　挑戦者・ドン・ファレ

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・タイチ、石井智宏　ｖｓ　挑戦者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

　▼ＧＨＣジュニアヘビー級選手権　３０分１本勝負

王者・高橋ヒロム　ｖｓ　挑戦者・石森太二

　▼第６試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

辻陽太　ｖｓ　デビッド・フィンレー

　▼ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・ゲイブ・キッド　ｖｓ　挑戦者・鷹木信悟

　▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・ザック・セイバーＪｒ．　ｖｓ　挑戦者・成田蓮