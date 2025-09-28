Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤»¡ªÀÄ½Õ¤ÎÏÂÂÀ¸Ý¡¡¶¯¹ë¹»¤Î3Ç¯À¸¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¡¡¡Ú¥«¥á¥ê¥Ý¡Û
FBS¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥ê¥Ýー¥È¡×¤Ç¤¹¡£ÏÂÂÀ¸Ý¤ÇÊ¡²¬¸©Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸¼³¦¹â¹»¤ÎË®³ÚÉô¤¬¡¢ÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤¿¥é¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Æ°Éô´éÉé¤±¤Î¶Ú¥È¥ì¡£ÉôÄ¹¤ÎÎ´ ÎÜÆà¡Ê¤¿¤«¤· ¤ë¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Ë®³ÚÉô ÉôÄ¹¡¦Î´ ÎÜÆà¤µ¤ó
¡ÖÏÓÎ©¤Æ¡¢²¼¤Þ¤Ç¡£¾å¤²¤¿»þ¤Ë¸ª¤¬¿¤Ó¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡£¡×
ÎÜÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô¤Î¸¼³¦¹â¹»¤ÇÏÂÂÀ¸Ý¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤¹¤ëË®³ÚÉô¤ÎÂè30ÂåÉôÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤ÇÂÇ³Ú´ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¸³¸«³Ø²ñ¤Î»þ¤ËÀèÇÚ¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éË®³ÚÉô¤ËÆþ¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£Æ±µéÀ¸
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯Éô³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡×
ÏÂÂÀ¸Ý¤Ï¡¢¶¯¤¯¤¿¤¿¤¤¤Æ²»¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ°¤¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¼³¦¹â¹»Ë®³ÚÉô¤Ï¡¢Ê¸²½·Ï¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´¹ñ¹â¹»Áí¹çÊ¸²½º×¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç5ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¹¡£
ÎÜÆà¤µ¤ó¤¿¤Á3Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éô°÷61¿Í¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï9·î¤Î°úÂà¸ø±é¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÜÆà¤µ¤ó
¡Ö3Ç¯À¸¤ÎºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð°úÂà¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ë3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°藭¶Áº×¡Ê¤µ¤ó¤·¤ó¤¤ç¤¦¤µ¤¤¡Ë¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ÎÜÆà¤µ¤ó
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡£¡×
ÎÜÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤â²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÂÀ¸Ý¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êì¡¦¼ëÈÞ¤µ¤ó
¡Ö¿²¤Æ¤â³Ð¤á¤Æ¤âÉô³è¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£ÎÜÆà¤µ¤ó
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÉô³è¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿Æ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î²¸¤ò¡¢±éÁÕ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÎÜÆà¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¤ª¤è¤½650¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©¸«ÀÊ¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÜÆà¤µ¤ó
¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
ÎÜÆà¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÜÆà¤µ¤ó¤ÈÉô°÷¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»°藭¶Áº×¤Ç¤¹¡£
¢£Ë®³ÚÉô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£Éã¡¦¹¨¼ù¤µ¤ó
¡ÖºÇ¸å¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£Êì¡¦¼ëÈÞ¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³3Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¢£ÎÜÆà¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦Éô³è¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤¿¤³¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òºÇ¹â¤ËË«¤á¤¿¤¤¡£¡×
¸¼³¦¹â¹»Ë®³ÚÉô¤¬ÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÏÂÂÀ¸Ý¡£Ãç´Ö¤È½Å¤Í¤¿²»¡¢´À¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¡£ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤¿ÀÄ½Õ¤Î¸ÝÆ°¤Ï±Ê±ó¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
