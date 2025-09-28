»þÂåÃÙ¤ì¤Î¡Ö¥²¥Ñ¥ë¥È¼«ÁöÂÐ¶õË¤¡×¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÀþ¤ÇÂç³èÌö¤Î¿¿Áê¡ÄºÇ¿·Ê¼´ï¤¬ºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¡×¤Î¶µ·±
¡¡Âè1²ó¡Ú¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¡Ö¥É¥¤¥ÄÀ½¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¡×¤¬»È¤¤¥â¥Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÄºÇÁ°Àþ¤Ç¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·Ê¼´ï¤Î¡È°Õ³°¤Ê·çÅÀ¡É¤È¤Ï¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ë¤¢¤ë¥É¥¤¥ÄÂç»È´Û¤Î¼¡ÀÊÉð´±¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤ÏÀïÁè¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Ö±é¤·¤¿¡£¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê¡ÈË½Ïª¡É¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Î·³»ö´Ø·¸¼Ô¤Ë±Ô¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤ªÇ¦¤Ó¡É¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Þ¥ê¥ä»á¡Ä¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤
¡¡Éð´±¤Ï1·î30Æü¡¢¥É¥¤¥ÄÎ¦·³¤Î²¼»Î´±³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌó200¿Í¤ÎÄ°½°¤òÁ°¤Ë¥É¥¤¥Ä¤¬À½Â¤¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë8¤Ä¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤¬¡ÖÀïÁè¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¸ýÄ´¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥ÄÎ¦·³¤Ï¹Ö±éÏ¿¤òµ¡Ì©°·¤¤¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬°ìÉô¤Î¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æþ¼ê¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤È¤·¤ÆÊóÆ»¡£¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥É¥¤¥ÄÎ¦·³¤â±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÍÑÀï¼Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2¡ÝA6¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀï¼Ö¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤ò¸«¤ì¤ÐÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¹âÀÇ½¤Î¤¿¤áÀ°È÷¤ä½¤Íý¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½¤Íý¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·³¼û´ë¶È3¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿IRIS-T¤È¤¤¤¦Ã»µ÷Î¥¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢Éð´±¤Ï¡Ø¸ú²Ì¤ÏÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÀÇ½¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹âÀÇ½¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡ØÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÎäÀï²¼¤ÎÊ¼´ï¤ÏÍÇ½
¡¡·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡ÖÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÎäÀï²¼¤ÎÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Çºî¤é¤ì¤¿µì·¿¤ÎÊ¼´ï¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉð´±¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÆ±¤¸¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥ÈÀï¼Ö¤Ç¤âÀ¾¥É¥¤¥Ä¤Î»þÂå¡¢1965Ç¯¤«¤éÀ½Â¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È1¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÉÊ¤Ê¤ÉÁ´¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ç¤âÀ°È÷¤ä½¤Íý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È1¤Î¼ÖÂÎ¤òÎ®ÍÑ¤·¡¢ÂÐ¶õË¤¤ò¾è¤»¤¿¥²¥Ñ¥ë¥È¼«ÁöÂÐ¶õË¤¤¬ºÇÁ°Àþ¤ÎÀï¾ì¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÂ¿¿ô¡¢·âÄÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥²¥Ñ¥ë¥È¤ÏÅö»þ¤ÎÅìÂ¦½ô¹ñ¤¬À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿ºÝ¡¢Äã¶õ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ò·â¤ÁÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀÇ½¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤¿¤á¥²¥Ñ¥ë¥È¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÊ¼´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÎäÀï²¼¡¢Äã¶õ¿¯Æþ¤·¤ÆÍè¤ë¹Ò¶õµ¡¤È»÷¤¿Èô¤ÓÊý¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬Àï¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð°ì¼þÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥²¥Ñ¥ë¥È¤È¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È1¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÉÊ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢À°È÷¤ä½¤Íý¤âÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÀ¾Â¦¤Î·³»öÀìÌç²È¤Ï¡ÖÊ¼´ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÅ¨·³¤ò·âÇË¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀï¾ì¤Î¸½¼Â¤òÌµ»ë¤·¤¿¡È´ù¾å¤Î¶õÏÀ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Àï¼Ö¤è¤ê¶¯¤¤¥È¥è¥¿¼Ö
¡Ö¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÇÌµÎÏ¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡Ø²á¤®¤¿¤ë¤ÏµÚ¤Ð¤¶¤ë¤¬¤´¤È¤·¡Ù¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯²½¤·¤¿Ê¼´ï¤Ï¡¢Å¥ß¿¤Î·ãÀïÃÏ¤Ë¤Ï¸þ¤¤Þ¤»¤ó¡£µìÆüËÜ³¤·³¤âÀï´ÏÂçÏÂ¡¦ÉðÂ¢¤È¤¤¤¦Àï´ÏÂÐÀï´Ï¤Î´ÏÂâ·èÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÀï´Ï¤òÅö»þ¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤òÃí¤®·úÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·´°À®»þ¤¹¤Ç¤ËÀï¾ì¤Î¤Ç¼çÎÏ¤Ï¶õÊìµ¡Æ°ÉôÂâ¤È¶õÊì´ÏºÜµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÊ¼´ï³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀï¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÀè¸«À¤ÈÀµ¤·¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£É´È¯É´Ãæ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëË¤ÃÆ¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¼Â¤ÎÀï¾ì¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢·³¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î°Â¤¤Ë¤ÃÆ¤ò¤È¤Ë¤«¤¯»³¤Î¤è¤¦¤Ë·â¤Æ¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÆüËÜ³¤³¤Àï¤ÇÂç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Åì¶¿Ê¿È¬Ïº¤Ï¡ÖÉ´È¯É´Ãæ¤ÎË¤°ìÌç¤ÏÉ´È¯°ìÃæ¤ÎË¤É´Ìç¤Ë¾¡¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢µìÆüËÜ³¤·³¤Î¾åÁØÉô¤Ë¤â¡ÖÉ´È¯°ìÃæ¤ÎË¤É´Ìç¤¬¾¡¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿·³¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Çµ¯¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡ÈÊ¼´ï¡É¤è¤êÌ±À¸ÉÊ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦Àï·±¤â¤¢¤ë¡£´è¾æ¤Ç²õ¤ì¤º¡¢À°È÷¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢Àï¾ì¤ÇºÇ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÎ¦ÀïÊ¼´ï¤ÏÀï¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
¡¡80Ç¯Âå¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Á¥ã¥ÉÆâÀï¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ·³¤âÈ¿À¯ÉÜ·³¤â¥È¥è¥¿¼Ö¤Ë¥Ð¥º¡¼¥«Ë¤¤ä½Åµ¡´Ø½Æ¤ò¾è¤»¤Æ¡ÈÊ¼´ï¡É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤ÆÀï²Ì¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Á¥ã¥ÉÆâÀï¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿ÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¢ÆâÀï¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À°È÷¤¬ÂçÊÑ¤ÇÇ³Èñ¤¬°¤¯¡¢¾®²ó¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤¤Àï¼Ö¤è¤ê¡¢¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î·³»ö´Ø·¸¼Ô¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬À°È÷¤¹¤Ù¤Ê¼´ï¤È¤Ï¡©
¡Ö¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÏÊ¼´ï¤ÎÀ°È÷·×²è¤òÇò»æ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î¾×·â¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¤ÏÀß·×¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀï½Ñ¡¦ÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÊ¼´ï¤Î³«È¯¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¼çµÁ¤¬Ïª¹ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤ÏÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÁý¶¯¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÛÂ®¤Ï¿µ¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤«¤éÀï·±¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¼´ï¤ÇÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤«½Ï¹Í¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
