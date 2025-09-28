¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¡Ö¥É¥¤¥ÄÀ½¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¡×¤¬»È¤¤¥â¥Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÄºÇÁ°Àþ¤Ç¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·Ê¼´ï¤Î¡È°Õ³°¤Ê·çÅÀ¡É¤È¤Ï
¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Êó¹ð¤¬ºÇÁ°Àþ¤ÎÀï¾ì¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤È¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿®¤¸¤¬¤¿¤¤Êó¹ð¤À¤í¤¦¡£²¿¤·¤í¥É¥¤¥Ä¤Î¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÊ¼Á¤¬¹â¤¤¡£À¤³¦°ì¸Î¾ã¤Î¾¯¤Ê¤¤¡È¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤òÅö¤¿¤êÁ°¤È¹Í¤¨¤ë²æ¡¹¤Ï¥¢¥á¼Ö¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ê¤é´î¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¡£Ê¼´ï¤âÆ±¤¸¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤ªÇ¦¤Ó¡É¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Þ¥ê¥ä»á¡Ä¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤
¡¡°ìÂÎ¡¢¥É¥¤¥Ä·³¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¡Ö1·î30Æü¡¢¥É¥¤¥ÄÎ¦·³¤Î²¼»Î´±³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ë¤¢¤ë¥É¥¤¥ÄÂç»È´Û¤Î¼¡ÀÊÉð´±¤¬ÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÌó200¿Í¤ÎÄ°½°¤òÁ°¤ËÉð´±¤ÏÀï¾ì¤Î¸½¼Â¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¡¢¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤¬À½Â¤¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë8¤Ä¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤¬¡ØÀïÁè¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È·ç´Ù¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥ÄÎ¦·³¤Ï¹Ö±éÏ¿¤òºîÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡Ì©°·¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬°ìÉô¤Î¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æþ¼ê¤·¡¢¹âµé»æ¤ÎÆî¥É¥¤¥Ä¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤È¤·¤Æ¾ÜÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Éð´±¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿Ê¼´ï¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢PzH2000¼«ÁöÜØÃÆË¤¤À¡£1997Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë185Î¾¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎÊ¼´ï¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆGPS¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¾È½à¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁõÈ÷¡£Ë¤ÃÆ¼«ÂÎ¤âGPS¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤ÇÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀµ³Î¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡É´È¯É´Ãæ¤Î¡È¥Ç¥¸¥¿¥ëÜØÃÆË¤¡É¤È¡È¥Ç¥¸¥¿¥ëË¤ÃÆ¡É¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤ËÂçÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¨¡¨¡¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö»ä¤âPzH2000¼«ÁöÜØÃÆË¤¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎË¤ÃÆ¤¬°µÅÝ
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿PzH2000¼«ÁöÜØÃÆË¤¤Î·çÅÀ¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤âNATO½ô¹ñ¤â¹âÀÇ½¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¼´ï¤ò³«È¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Ã»´ü´Ö¤ÇÅ¨·³¤ò·âÇË¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç½Ð¸½¤·¤¿Àï¾ì¤Ï¡¢ÔÏ¹è¤ò·¡¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÜØÃÆË¤¤ò·â¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀ¾ÉôÀïÀþ¤ËÈó¾ï¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¼Á¤è¤êÎÌ¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëË¤ÃÆ¤ò°ìÈ¯É¬Ãæ¤Ç·â¤Ä¤è¤ê¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î°Â²Á¤ÊË¤ÃÆ¤ò·â¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Éð´±¤Ï¡ÖºÇ¿··¿¤Î¥É¥¤¥ÄÀ½Ê¼´ï¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎäÀï²¼¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿µì¼°¤ÎÊ¼´ï¤¬Àï¾ì¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥É¥¤¥ÄÎ¦·³¤â±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÍÑÀï¼Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2¡ÝA6¤È¡¢ÎäÀï²¼¤ËµìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤¬³«È¯¤·¤¿¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È1¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2¡ÝA6¤ÏÀÇ½¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÀ¤³¦ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÅ¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¤Î¼Í·â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¡¢ËÉ¸æÎÏ¤Î¹â¤¤Áõ¹Ã¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤ÏÅ¥ß¿¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ìó60¥È¥ó¤È½Å¤¤¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥É2A6¤Ï°Ï©¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¹âÀÇ½¤ÎÀï¼Ö¤Ê¤Î¤ÇÆÃ¼ì¤ÊÉôÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÏÀ°È÷¤ä½¤Íý¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¥²¥Ñ¥ë¥È¼«ÁöÂÐ¶õË¤¤Î°ÒÎÏ
¡¡°ìÊý¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È1¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½ÅÎÌ¤¬40¥È¥ó¤È·Ú¤¤¤¿¤á¹âÂ®°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç³Èñ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÉÊ¤Ê¤ÉÁ´¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À°È÷¤ä½¤Íý¤ÎÉéÃ´¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬1973Ç¯¤ËÇÛÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥²¥Ñ¥ë¥È¼«ÁöÂÐ¶õË¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âè2²ó¡Ú»þÂåÃÙ¤ì¤Î¡Ö¥²¥Ñ¥ë¥È¼«ÁöÂÐ¶õË¤¡×¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÀþ¤ÇÂç³èÌö¤Î¿¿Áê¡ÄºÇ¿·Ê¼´ï¤¬ºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡ÖÀï´ÏÂçÏÂ¡×¤Î¶µ·±¡Û¤Ç¤Ï¡¢µì¼°¤Î¥É¥¤¥ÄÀ½Ê¼´ï¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ä¡¢ºÇ¿··¿¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¤¬»ý¤Ä·ç´Ù¤ÈÀï´ÏÂçÏÂ¡¦ÉðÂ¢¤È¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡¢¥È¥è¥¿¤Î¼«Æ°¼Ö¤¬Àï¾ì¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¨¡¨¡¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô