¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¤Þ¤ë¤ÇËÌÄ«Á¯¤äµìÅì²¤½ô¹ñ¡©¡¡¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÊ¸Éð¤È·ðÌó¾©Îå¤Ë¤è¤ë¶²¤í¤·¤¤Ê¸²½ÇË²õ
¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÀäÈÇ¤Ë
¡¡ÆüËÜ¶¶ÄÌÌýÄ®¤Î¹Ì½ñÆ²¤ËÄ®Êô¹Ô½ê¤ÎÍ¿ÎÏ¤ÈÆ±¿´¤¬¾®¼Ô¤ò½¾¤¨¤Æ²¡¤·¤«¤±¡¢½Ð¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ë¹ð¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¡ØÅ·²¼°ìÌÌ¶ÀÇßÈ¡Ù¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù¤Î3ºî¤òÀäÈÇ¤È¤¹¤ë¡×¡£Æ±»þ¤ËÌò¿Í¤¿¤Á¤Ï¹Ì½ñÆ²¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢¤¯¤À¤ó¤Î3ºî¤ò»Ä¤é¤ºË×¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè36²ó¡ÖóÀÌ¹¡Ê¤ª¤¦¤à¡Ë¤Î¤±¤ê¤Ï³û¡Ê¤«¤â¡Ë¡×¡Ê9·î21ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¡¢´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡ËÀµ·î¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ëºî¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢¤Ó¤ê¤Ó¤ê¤ËÇË¤ê¼Î¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅ·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡ËÀµ·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈø¿È¤È¤·¤Î¤ê¡Ëºî¡ØÊ¸ÉðÆóÆ»ËüÀÐÄÌ¡Ù¤â¡¢Äê¿®¤ÎÀ¯¼£¤òÈéÆù¤Ã¤¿²«É½»æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äê¿®¤ÏÈéÆù¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤ÎÀ¯¼£¤¬»¾¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸í²ò¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½ÕÄ®¤Ë¤è¤ëÂ³ÊÔ¡Ê¡ÖóÀÌ¹ÊÖ¡×¤ÏÂ³ÊÔ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¤Ï¡¢Äê¿®¤ÎÀ¯¼£¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Ïª¹ü¤ËÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÄê¿®¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ·ãÅÜ¤·¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÌ¿¤¸¤¿¤ï¤±¤À¡£Ê¢¿´¤Î¿åÌî°ÙÄ¹¡Ê±àÅÄ¾ÍÂÀ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤äËÅÈ¿¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ëÂæ»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¡ØóÀÌ¹ÊÖÊ¸ÉðÆóÆ»¡Ù¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ¤ÏÂé¸ïÅ·¹Ä¤Î¸æÂå¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÎÎ®¹Ô¤òÍ«¤¨¤¿Êäº´Ìò¤Î¿û½¨ºÍ¤Ï¡¢¸»µÁ·Ð¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¿Í¡¹¤ËÉð·Ý¤ò»ØÆî¤µ¤»¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Éð·Ý¤Î°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µí¼ã´Ý¤ÎÀé¿Í»Â¤ê¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë»Â¤ê¤«¤«¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¾èÇÏ¤Î·±Îý¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ½÷Ïº¤äÃË¾«¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¼Ô¤â¸½¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç½¨ºÍ¤Ï¡¢¼«Ãø¡Ø¶å´±Ä»¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤ò¶µ²Ê½ñ¤ËÆ»ÆÁ¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÅ·²¼¹ñ²È¤ò¼£¤ë¤ÏÂü¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤È¤¨¤¬¡¢Âü¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¹ñ¤¬¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤ÈÆÉ¤ß°ã¤¨¤é¤ì¡¢¤ß¤ÊÇ®¿´¤ËÂü¤ò¾å¤²¤Ï¤¸¤á¤ë¡½¡½¡£
¡¡¿û½¨ºÍ¤ÏÇßÈ¬Ìæ¤«¤éÄê¿®¤Ê¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¡Ø¶å´±Ä»¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤âÄê¿®¤¬¤ß¤º¤«¤é½ñ¤¤¤¿¶µÍ¡½ñ¡ØóÀÌ¹¸À¡Ù¤òÃã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÀÇò¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹¾¸ÍÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤«¤éÉð»Î¤¬Âà¾ì¤·¡¢»þÂå¤ÏÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öµº¤±¤ì¤ÐÊ¢¤òÀÚ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÀ¤¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤ÎËÜ¿¦¤Ï¡¢½Ð±©¹ñµ×ÊÝÅÄÈÍ¤Î¹¾¸ÍÎ±¼éµïÌò¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏÊ¿Âô¾ïÉÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¡£²«É½»æ¤¬ÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡Ë3·î¤´¤í¡¢ÈÍ¼ç¤Îº´ÃÝµÁÏÂ¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£µººî¤ÎÉ®¤òÀÞ¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¡¢²«É½»æ¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢°Ê¸å¤Ï¶¸²Î¤ò±Ó¤à¤Î¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎøÀî½ÕÄ®¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï½Ù²Ï¹ñ¾®ÅçÈÍ¤Ë»Å¤¨¤ëÉð»Î¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏÁÒ¶¶³Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÎøÀî½ÕÄ®¡×¤È¤¤¤¦É®Ì¾¤Ï¡¢¾®ÅçÈÍ¤Î¹¾¸ÍÈÍÅ¡¤¬¡Ö¾®ÀÐÀî½ÕÆüÄ®¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£ÂìÂôÇÏ¶×¤¬½ñ¤°ä¤·¤¿¡Ø¶áÀ¤ÊªÇ·ËÜ¹¾¸Íºî¼ÔÉôÎà¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅö»þÀ¤¤ÎÉ÷Ê¹¤Ë¡¢±¦¤ÎÁð»æ¤Î»ö¤Ë¤Ä¤¤ÆÇòÀî¸ô¤Ø¤á¤µ¤é¤·¤Ë¡¢½ÕÄ®ÉÂ²é¤Ë¤Æ¼¤·¤Æ¤Þ¤ð¤é¤º¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äê¿®¤Ë½ÐÆ¬¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÍýÍ³¤Ë»²¾å¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´²À¯¸µÇ¯7·î7Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè36²ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç·¯¤Î¾¾Ê¿¿®µÁ¡ÊÎÓ²ÈÀµÂ¢¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¡¢¤ß¤º¤«¤éÊ¢¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»à°ø¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¼«»à¤òÁª¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¸þ¤¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½ÕÄ®¤¬»à¤ó¤À¤Î¤Á¡¢¾¾Ê¿¿®µÁ¤¬Äê¿®¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öµº¤±¤ì¤ÐÊ¢¤òÀÚ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÀ¤¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤À¤ì¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³Ø¤â¤Ê¤¤ËÜ²°É÷¾ð¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤«¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤¦¿½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡½Å¤¤¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤¬À¯¸¢¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Öµº¤±¤ì¤ÐÊ¢¤òÀÚ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÀ¤¡×¤Ï¡¢ÀÎ¤â¤¤¤Þ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¾¹ñ¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤ë¡£
µý³ÚÅª¤ÊÊ¸²½¤òÅýÀ©
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÂè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¡Ê9·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤Î´²À¯¤Î²þ³×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ðÌó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹æÎá¤¬²¼¤µ¤ì¡¢²«É½»æ¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇÅýÀ©¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ê¸²½¤¬¤É¤ó¤É¤ó°à¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡´²À¯¤Î²þ³×¤Î´ãÌÜ¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬¿Ê¤á¤¿½Å¾¦¼çµÁ¤ò²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÇÓ½ü¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈËëÈÍÂÎÀ©¤¬°Íµò¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÀËÜ¼çµÁ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄ¾Â»þÂå¤ÎËö´ü¤Ë¤ÏÅ·ÌÀ¤Îµ²ñ¼¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊÆ²Á¤Î¾å¾º¤òµ¡¤Ë½ôÊª²Á¤¬¹âÆ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤òÄê¿®¤Ï¡¢ÊÆºî¤«¤é¹â¼ýÆþ¤ò¸«¹þ¤á¤ë¾¦ÉÊºîÊª¤ËÅ¾ºî¤·¤¿¤ê¡¢ÇÀÂ¼¤«¤éÅÔ»Ô¤ËÎ®Æþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÇÀ¿Í¤¬Áý¤¨¡¢ºîÉÕÌÌÀÑ¤¬¸º¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¼«Í³·ÐºÑ¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÔ»Ô¤Ï±É¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÀÌ±¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÅÔ»Ô¤ËÎ®Æþ¤·¤ÆÇÀÂ¼¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¶²¤ì¤¿Äê¿®¤Ï¡¢»ÎÇÀ¹©¾¦¤½¤ì¤¾¤ì¤òËÜÊ¬¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Éð»Î¤Ë¤Ï³ØÌä¤ÈÉð·Ý¡ÊÊ¸Éð¡Ë¤ò¾©Îå¤·¡¢ÇÀÌ±¤ò¹ÌºîÃÏ¤ËÇû¤ê¤Ä¤±¡¢Ä®¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â·ðÌó¤ò¶¯¤¤¤ÆÉ÷µª¤òÀ§Àµ¤·¤Ä¤Ä¡¢µý³ÚÅª¤ÊÊ¸²½¤òÅýÀ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤âÇÀ»ºÊª¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ý³Ï¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î²þ³×¤Ë¤â°ìÍý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¾¦¶È»ñËÜ¤¬Ç¯¡¹À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ø¤ÎµÕ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÙÀ¯¼Ô¤¬¤³¤¦¤·¤ÆÌµÍý¤ò¶¯¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤âµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾¦¶È¼çµÁ¤È¼«Í³
¡¡ÅÄ¾Â»þÂå¤Ë¤Ï¾¦¶È¼çµÁ¤È¼«Í³¤Ê¶õµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÊõÎñ¡¦Å·ÌÀÊ¸²½¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ¸²½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¶µ²Ê½ñÅù¤Ë¤Ï¡¢Á°´ü¤Î¸µÏ½Ê¸²½¤È¸å´ü¤Î²½À¯¡ÊÊ¸²½¡¦Ê¸À¯¡ËÊ¸²½¤Î2¤Ä¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅÄ¾Â»þÂå¤ÎÊ¸²½¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¢¤Ä¤«¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÊõÎñ¡¦Å·ÌÀÊ¸²½¤Î»þÂå¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¤òÈéÆù¤Ã¤Æ¡¢ÃÎÅª¤Ç¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦²«É½»æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÆÉ¤ßÊª¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¶¸²Î¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¤Î¤â¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤¬³èÌö¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Æ±¤¸»þÂåÇØ·Ê¤Î¤â¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÂå¡¢¶Ó³¨¤Îµ»Ë¡¤â´°À®¤·¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÁ´À¹´ü¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´îÂ¿Àî²ÎËû¤Ë¤è¤ëÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¡Ê¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÈþ¿Í²è¡Ë¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤¬¡¢ÊõÎñ¡¦Å·ÌÀÊ¸²½¤Î¼«Í³¤Ê¶õµ¤¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë»î¹Ôºø¸í¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤Î·æºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤Ï²Ö³«¤¯Í¾ÃÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Èþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´²À¯5Ç¯¡Ê1793¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³¨¤ËÉ¾È½¤ÎÌ¼¤ÎÌ¾¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ä®¿¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Æ±12Ç¯¡Ê1800¡Ë¤Ë¤ÏÂç¼ó³¨¼«ÂÎ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï´²À¯5Ç¯¤Ë¼ºµÓ¤·¤¿¤¬¡¢²þ³×´ðÄ´¤Ï¤½¤Î¸å¤â20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»×ÁÛÅýÀ©¤ä·ðÌó¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¼«Í³¤Ê»×¹Í¤ä´¶À¤ÎÆ¯¤¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬É÷µª¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤è¤ê¤â¤è¤Û¤ÉÉÝ¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤äµìÅì²¤½ô¹ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤âÌÀÇò¤À¤í¤¦¡£
ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê»þÂå¤¬Ê¸²½¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´²À¯¤Î²þ³×¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¼ºµÓ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÅÓÀä¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äê¿®¼ºµÓ¸å¤â¡¢Äê¿®¤¬¼è¤êÎ©¤Æ¤¿Ï·Ãæ¤¬ËëÀ¯¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¤¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¾¾Ê¿¿®ÌÀ¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë½¢¤¡¢²þ³×¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£Äê¿®¤¬¼è¤êÎ©¤Æ¤¿À¯¼£²È¤¿¤Á¤ò¡Ö´²À¯¤Î°äÏ·¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Èà¤é¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£¤ÏÊ¸²½14Ç¯¡Ê1817¡Ë¡¢¿®ÌÀ¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËºßÇ¤¤Î¤Þ¤ÞÉÂ»à¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î´Ö¤â¾·³²ÈÀÆ¤ÏÂç±ü¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ»Òºî¤ê¤ËÎå¤ß¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÀÆ¤Ï¼ñÌ£¿Í¤Ç¡¢·Ý½Ñ²ÈÈ©¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢²ÈÀÆ¤ÎÀ¸³è¤Ë¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯²ðÆþ¤·Â³¤±¤¿¾¾Ê¿¿®ÌÀ¤¬»àµî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î1Ç¯¸å¤ÎÊ¸À¯¸µÇ¯¡Ê1818¡Ë¡¢²ÈÀÆ¤ÏÃþ¿Ã¤Ç¤¢¤ëÂ¦ÍÑ¿Í¤Î¿åÌîÃéÀ®¤òÏ·Ãæ¼óºÂ¤Ë½¢¤±¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊüÌ¡ºâÀ¯¤¬ÌÛÇ§¤µ¤ì¡¢Âç±ü¤ÎìÔÂô¤âÉü³è¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÄ¾Â»þÂå°Ê¾å¤ËÏÅÏ¨¤¬²£¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤Î»þÂå¤³¤½¤¬¡¢²½À¯Ê¸²½¤ÎÁ´À¹´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉâÀ¤³¨¤ä³ê·ÎËÜ¤Ê¤É¡¢ÊõÎñ¡¦Å·ÌÀÊ¸²½¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢²ÎÉñ´ì¤äÀîÌø¤Ê¤É¤âÂç¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢53¿Í¤â¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿²ÈÀÆ¤¬³ÆÂçÌ¾¤ËÍÜ»Ò¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÌ¾¤Ð¤«¤ê¤¬¸ü¶ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÈÊ¸²½¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷Ä¬¤ÏÈî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£²ÈÀÆ¤ÏÅ·ÊÝ8Ç¯¡Ê1837¡Ë¤Ë¾·³¿¦¤òÂà¤¯¤Þ¤Ç50Ç¯¤âºß°Ì¤·¡¢°úÂà¸å¤âÂç¸æ½ê¤È¤·¤Æ¼Â¸¢¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Å·ÊÝ12Ç¯¡Ê1841¡Ë¤Ë»àµî¤¹¤ë¤È¡¢¿åÌîÃéË®¤¬´²À¯¤Î²þ³×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ÖÅ·ÊÝ¤Î²þ³×¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢à¥½Ï¤·¤¿Ê¸²½¤Ï¤Þ¤¿¡¢°ìµ¤¤Ë¤·¤Ü¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
