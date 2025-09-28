¡ÈÃÏ¿Ì¤ÈÆâÀï¤ÎÆó½Å¶ì¡É¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¤«¤éÈ¾Ç¯¡¡¹ñºÝNGO¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡Ö´Ø¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç3800¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¤¤ç¤¦¤ÇÈ¾Ç¯¤Ç¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Ç°åÎÅ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢¡Ö½»Ì±¤Ï¿ÌºÒ¤È¾ðÀª°²½¤ÇÆó½Å¤Î¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯3·î28Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.7¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤¬3816¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤¬5104¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝNGO¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡×¤Î²ÏÌîÊþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿ËÌÉô¥¶¥¬¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ°åÎÅ»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡¡²ÏÌîÊþ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÈïºÒÄ¾¸å¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÆâ¤Ç¤ÎÌ±´Ö¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù±ç¤â¤«¤Ê¤ê³èÈ¯¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦µÞ·ã¤Ë»þ´ü¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
³èÆ°µòÅÀ¤Î¡Ö¥ï¥Ã¥Á¥§»üÁ±ÉÂ±¡¡×¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Â»²õ¤·¡¢°ì»þ¡¢±¿±Ä¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½4¤«·î¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÌºÒ¸å¤âÂ³¤¯ÆâÀï¤Î±Æ¶Á¤Ç°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤½»Ì±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡¡²ÏÌîÊþ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÃÏ¿Ì¤È¾ðÀªÅª¤ÊÌÌ¤ÇÆó½Å¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë¤¢¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾ÀÜÅª¤Ê¡Ê»Ù±ç¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¤ê»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸½ÃÏ¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×
²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤Ï¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤À¤È¤·¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£