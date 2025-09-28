寛政元年（1789年）2月、地本問屋仲間から「新作の黄表紙（『天下一面鏡梅鉢』）も大評判。天下の蔦屋、乗りに乗ってるな！」と賞賛の言葉を掛けられ、煙管をふかしながらまんざらでもない表情を浮かべる蔦屋重三郎（横浜流星）。そんなシーンで幕を開けたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第36回「鸚鵡のけりは鴨」。

即座に「いやあ、こりゃあ、ひとえに先生方が、面白えもんあげてくださったおかげです」と謙遜する蔦重だが、ここのところ、どうも彼の言動が危なっかしい。妻・てい（橋本愛）や鶴屋喜右衛門（風間俊介）の懸念や助言もどこ吹く風。ときの老中・松平定信（井上祐貴）が主導する「寛政の改革」を痛烈に皮肉ったはずの黄表紙『文武二道万石通』が、その「穿ち」の精神を大衆に理解されることなく、かえって定信の人気を高め、彼の政策を勢いづかせることになるなど、蔦重の何よりの利点であるはずの「世を見る目」――世の中の流れや人々の行動の「読み」が、微妙に外れているように思うのだ。

しかしながら、「それならば、もっと露骨に……」と出版した『鸚鵡返文武二道』（恋川春町作、北尾政美画）は、さすがに定信の逆鱗に触れ（蔦重たちはあずかり知らぬことだが、彼が最も激怒したのは、田沼の功績を定信が奪ったとする黄表紙『悦贔屓蝦夷押領』（恋川春町作、北尾政美画）だったようだ）、『鸚鵡返文武二道』と『文武二道万石通』（朋誠堂喜三二作、歌麿門人行麿画）、『天下一面鏡梅鉢』（唐来参和作、栄松斎長喜画）の3作が、公儀より絶版・発禁処分を言い渡されてしまうのだった。

無論、それで落ち込む蔦重ではない。これまで幾度も「危機」を「勝機」に変えて来た彼は、これを機会に定信と直接会って「腹割って話せば」、きっと分かり合えるのではないかと考える。しかし、この発想もなかなかどうして、少々外れている。黄表紙の愛読者であるという噂は本当だったとしても（実際、本作における定信は、黄表紙の愛読者であると同時に、大の春町贔屓だった）、定信は田沼意次（渡辺謙）とは違うのだ。老中たるもの、気軽に町方の商人と会ったりはしないのだ。絶版騒動はやがて、めぐりめぐって武家の戯作者たちの立場を危ういものとし、太田南畝（桐谷健太）に続き、朋誠堂喜三二こと平沢常富（尾美としのり）も筆を折ることを決意（「遊びってのは、誰かを泣かせてまでやるこっちゃないしな」）、江戸から去ることになり、恋川春町（岡山天音）に至っては、文字通り「腹を割る」――自害するという最悪の結末を迎えてしまうのだった。

それにしても。蔦重の「読み」が、微妙に外れるどころか、思わぬ形で「悲劇」を呼び込んでしまうのは、一体いつ頃からのことだったか。飢饉に苦しむ旧知の小田新之助（井之脇海）に密かに分け与えていた米がまさしく標的となり、吉原を足抜けして新之助の妻となったうつせみ／ふく（小野花梨）と、その幼き息子が命を落とすという事件（第31回「我が名は天」）があった頃からか。

江戸の「打ちこわし」を未然に防ごうという共通の思いから、田沼の願いを聞き入れ「読売」を摺るも不発。結果的に、田沼と一橋治済（生田斗真）の「暗闘」に巻き込まれるどころか、どさくさに紛れてその命を狙われた蔦重を庇って、新之助が命を落とすという悲劇もあった（第33回「打壊演太女功徳」）。いずれも、蔦重自身が絡まなければ、失われることのなかった命だったのかもしれない。そういう見方もできるだろう。そして、恋川春町の死である（無論、そんなつもりはなかったとしても、春町に「いっそまことに死んじまうってなぁねえですか？」と一案を講じたのは蔦重だった）。

けれども今回、その「読み」を外したのは、蔦重だけではなかったようだ。先に述べたように、黄表紙の愛読者であり、その中でもとりわけ春町を贔屓にしていた定信にとっても、彼の死は痛恨の極みだった。なぜ、このようなことに……。その彼に、恋川春町こと倉橋格の主君である駿河小島藩主・松平信義（林家正蔵）越しに伝えられた蔦重の言葉――「戯ければ、腹を切らねばならぬ世とは、一体誰を幸せにするのか」は、どう響いたのであろうか。その言葉は、定信の胸にも深く突き刺さったに違いない。

しかし、それによって定信が、自らの「信念」を曲げるとは、どうにも思えないのだった。その「痛み」を人知れず心の奥底に抱えながら――否、そうであるがゆえに、より一層この「改革」を成功させねばならないと、彼は強く心に誓ったのではないか。そう、定信の立場とて、必ずしも盤石なものではないのだ。徳川御三家と一橋治済（生田斗真）という年配の者たちの冷ややかな視線に晒されながら、彼は何よりも「結果」を出さなければならないのだ。

それは今や、「耕書堂」という江戸随一の板元の主となった蔦重にとっても同じである。大店を維持してゆくためには、これからも「結果」を出し続けていかねばならないのだ。武家の戯作者たちが、主君の顔色を窺い動きにくくなるのならば、今度はしがらみのない商人の戯作者たちに奮起してもらおう。第37回のタイトル「地獄に京伝」が示すように、次に蔦重が打ち出すのは、山東京伝こと北尾政演（古川雄大）あたりだろうか。さらには、歌麿の美人画、そして写楽の役者絵など、これから蔦重は、さらなる勢いで次々と新たな一手を打ち出し、世の中の人々をあっと驚かせ、楽しませていくことになる。1750年に生まれ、今や40代に差し掛かろうとしている蔦重（恐ろしいことに、後世の人々から見ると、彼はすでに「晩年」と呼ばれる時期に入っている！）と、1759年に8代将軍・吉宗の孫として生を受けた、若き老中首座・定信の、それぞれの背中にのしかかるものの「重さ」ゆえ、互いに決して退くわけにはいかない「戦い」の火蓋が、今まさに切って落とされようとしている。（文＝麦倉正樹）