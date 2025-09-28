主将DF市原吏音がU-20日本代表の白星発進導く先制PK弾「自信を持って蹴れました」
[9.27 U-20W杯第1節 日本 2-0 エジプト]
U-20日本代表の第1号ゴールはキャプテンDF市原吏音のPKゴールだった。
日本は前半26分、MF石井久継がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。市原がPKスポットに勝った。U20アジアカップではPK戦を制して今大会出場権を獲得しており、試合後のフラッシュインタビューで「アジア最終予選もPKで勝ち抜いてきているのでPKには自信がありました」と主将。冷静にゴールネットを揺らし、先制点を奪った。
「仲間が繋いでくれたPKだったのでキャプテンとしてなんとしてでも決めなきゃいけないという責任はありましたけど、自信を持って蹴れました」
後半には石井にもゴールが生まれ、2-0の白星発進を飾った。船越優蔵監督はプラン通りの戦いだと示し、中2日のチリ戦に向けて回復に励むことを強調。決勝はこの日と同じスタジアムでの開催となっており、「またこの地に戻って来れるように、ここで決勝戦を戦えるように」と力を込めた。
市原も次戦のホスト国・チリ戦に向けて「やることを変わらずに必ず勝ちます」と力強く意気込んだ。
