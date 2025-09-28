U-20日本代表がW杯GL白星スタート! 大会ファーストゴールは市原吏音PK弾、石井久継ミドル追加点…エジプトを2発完封
[9.27 U-20W杯GL第1節 日本 2-0 エジプト サンティアゴ]
U-20日本代表は現地時間27日、U-20ワールドカップのグループリーグ第1節でU-20エジプト代表と対戦し、2-0で勝利。前半29分にDF市原吏音がPKで大会ファーストゴールを決め、後半3分にはMF石井久継がミドルシュートで2点目を沈めた。中2日で迎える30日の第2節で開催国チリと対戦する。
日本は4-2-3-1の布陣を敷く。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、市原、DF梅木怜。2ボランチはMF布施克真とMF大関友翔。2列目は左からMF齋藤俊輔、石井、MF佐藤龍之介。1トップはFW神田奏真が立った。
引き気味のブロックで対応するエジプトに対し、日本がボールを握る。前半8分には小杉が左サイドからクロス。石井が収めてPA中央から神田がシュートを放つも、ボールはゴール上に外れた。
その後もチャンスを作る日本だが、中盤でエジプトにボールを奪われてカウンターを受ける場面も。それでも守備陣が冷静にピンチを切り抜けた。
前半26分、日本は右サイドからチャンスを作る。大関の縦パスを佐藤が収め、PA手前に折り返す。石井が体勢を崩しながらPA内に入れると、相手選手よりいち早く詰めた齋藤がファウルを誘発し、PKを獲得した。
PKキッカーは市原。U20アジア杯では2度のPKで右と真ん中に蹴っていたが、今回のコースは左。冷静に決め切り、今大会ファーストゴールで日本に先制点をもたらした。
前半35分には連係ミスから自陣PA内への進入を許すも、飛び出したピサノが体で阻む。41分には佐藤の縦パスから大関が受け、PAライン上まで運んで右足シュート。相手選手のブロックに遭い、惜しくもゴール枠内を捉えなかった。
前半はそのまま時間が過ぎ、冷静に試合を運んだ日本は1-0でリードを保ったまま折り返す。
後半開始早々からさらに攻勢を強める日本。後半3分、前半も効果的なフィードを送ってきた市原が左サイドチェンジ。反応した齋藤のトラップは大きくなるも、粘ってスライディングで前に通す。そのボールを収めた石井が右足シュートをゴール右隅に決め、2-0と点差を広げた。
2点を追いかけるエジプトは後半17分に2枚替え。日本も20分に齋藤に代えてMF横山夢樹を左サイドに置いた。28分には2枚替えを行い、大関と神田を下げてMF石渡ネルソンとFW高岡伶颯が入った。41分には梅木と佐藤に代え、DF森壮一朗とMF平賀大空を投入した。
後半は大きなピンチを作らせることなく、点差を守り切って試合終了。2-0で日本が白星スタートを切った。
(取材・文 石川祐介)
