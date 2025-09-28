韓国がU-20W杯黒星発進…新ビデオ判定で“PKリクエスト”実らず、ウクライナが19年決勝の再戦制す
[9.27 U-20W杯第1節 韓国 1-2 ウクライナ]
チリU-20ワールドカップが27日に開幕し、B組第1節ではU-20ウクライナ代表がU-20韓国代表に2-1で勝利した。
2019年大会の決勝と同一カードになった一戦は、当時も勝利しているウクライナが早い時間帯に2点を奪った。まずは前半13分、MFヘナディ・シンチュクがペナルティエリア右手前からミドルシュートを決めて先制。同16分にはDFダニエル・オニェブチ・ベルナトゥスのクロスからFWオレクサンドル・ピーショーが頭で叩き込んだ。
追いかける韓国は前半37分、MFチョイ・ビョンウクがペナルティエリア内で転倒。韓国ベンチはノーファウル判定を受け、PKをアピールするリクエストを行った。今大会ではVARではなく、監督のリクエストによってビデオ判定が行われる「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」が試験導入されており、これが今大会初事案。ただ主審は映像を見てノーファウル判定を保持し、リクエストが失敗に終わった。
韓国は後半7分、DFハン・スンウがクロスボールを頭で合わせて1点を返したかに思われた。しかしFVSはゴール後に第4審判員が映像を確認することになっており、その結果オフサイドポジションだと判明。チームからのリクエストによるものではなかったが、FVSを用いた今大会初の判定修正事案としてノーゴールに変更された。
それでも韓国は後半35分、FWキム・ミョンジュンが正真正銘のゴールを奪って1点差に迫った。しかし2点目は奪えず、ウクライナが2-1で逃げ切った。
