本日9月28日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、間宮祥太朗が特番以来1年ぶりに登場！

特番出演以降もずっと番組を見ているという間宮は、正月特番での松村北斗の姿にショックを受けたとか。「正月に菅田将暉が来たじゃん。（松村を指して）はしゃぎすぎね。俺の時は全然テンション上がってなかったのに…」。間宮にボヤかれ「ほんとに違う！」と焦る松村。必死の弁解に、間宮も思わず吹き出してしまう!?

今回は、元野球部で抜群の運動神経を誇る間宮が、動体視力ゲームでSixTONESと真っ向勝負。さらに、今までVTR出演のみだったこっちのけんとが初のスタジオ参戦！新企画のギリギリゲームで人生初の大悶絶!? 豪華メンバーで送る大盛り上がりの1時間！

◆「汁出てる！」「来るよ！」新企画のギリギリゲームで大熱狂

最初のゲームは、新企画「ギリギリ刑事」。世の中のあらゆる現象が起こるギリギリのタイミングを予測する見極め系バトルゲーム。2チームに分かれ、VTRを見て相手よりもギリギリにボタンを押すことができれば勝利。ギリギリで止められなかったチームにはビリビリのお仕置きが待ち受ける。

今回は、間宮チーム（間宮、ジェシー、田中樹、森本慎太郎)と、こっちのけんとチーム（こっちのけんと、京本大我、松村、郄地優吾）で対決。問題は全部で5問。問題ごとに各チームの代表者が1対1で戦うタイマン方式。最終的に勝利数が多かったチームには、本店でミシュランガイド一つ星を獲得した絶品麻婆豆腐のご褒美が。

勝利の鍵となるのは、度胸と見極め力。間宮が「チキンレースってことですよね。自信あります」と余裕の表情を見せると、こっちのけんとも「毎日『ギリギリ』って歌い続けてるんで」とギリギリに関しては譲れない!?果たしてご褒美グルメをゲットするのはどっちのチーム？進行役は高橋茂雄（サバンナ）が務める。

第1問は「輪ゴムスイカ爆弾はいつ爆発するのか？」。スイカに輪ゴムを1本ずつ巻き付けていき、その圧力でスイカが割れて爆発するギリギリ直前を予想。こっちのけんとチームは「汁が出てきて音が鳴るんじゃないかな」と、割れる前に予兆があるはずだと推測。一方の間宮チームは「耐えられなくなったら一気に爆発する」と読むが…。解答者は、こっちのけんとチーム・京本VS間宮チーム・キャプテン間宮！100本、200本と輪ゴムが巻かれていくにつれ、スイカが徐々に変形。1000本を突破したあたりで「傷ついてる！」「汁出てるよ！」「来るよ！」と緊張感がピークに！割れる寸前のタイミングを狙ってボタンを我慢する京本と間宮。よりギリギリでボタンを押せるのはどっち!?

続く問題VTRには、ゆうちゃみと長谷川雅紀（錦鯉）が登場！「鼻こよりで長谷川のくしゃみが出るギリギリ」「ゆうちゃみが足ツボに耐え切れなくなるギリギリ」など、2人が体を張ってギリギリ検証。予想外の結末に、SixTONESがゆうちゃみに猛クレーム！「ゆうちゃみ、マジで1回呼び出してほしい！」「話し合いたい！」一体何が!?

さらに、こっちのけんとが人生初のビリビリと激イタ足ツボの餌食に！巻き込まれた間宮も大悶絶…！

テレビの前の視聴者も、スマホのカメラでゲームに参加が可能。ギリギリのタイミングを狙ってテレビ画面を撮影し、SixTONESと対決してみよう！

◆「おまえらラーメン泥棒やぞ！」ご褒美ラーメン目指して動体視力ゲームに挑戦

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、激うま濃厚味噌ラーメンをゲット。

元野球部の間宮は、プロ野球の始球式で139キロを記録したこともある。動体視力は平均以上のはずだが…落ちてきたのは、かつお節？ひつまぶしの器？小さいカヤック？正解になかなかたどり着けず、みんなで珍解答連発。苦戦する間宮も「ちょっと今、集中してるんで！」と進行役・高橋をそっちのけ！さらに、ラーメン食べたさに全員で反則スレスレ行為を連発！キリキリ舞いの高橋は「おまえら！やってることラーメン泥棒やぞ！」。果たして全員そろって正解なるか!?

