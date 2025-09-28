¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡¡¿Íµ¤Àª¤Î±Æ¤Ë±£¤ì¤¿¼ÂÎÏÇÏ£²Æ¬¤Î°ìÈ¯¤Ë´üÂÔ
¡¡²¼È¾´ü¤ÎÃ»µ÷Î¥²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Çµ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤¬£¹·î28Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎºäËÜÃ£ÍÎµ¼Ô¤â¸«±þ¤¨¤¢¤ë°ìÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¿´¤òÌö¤é¤»¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥ë¥¬¥ë¡Ê²´£µºÐ¡Ë¡¢°ìºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡Ë¤Ë¡¢º£½Õ¤Î£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê£³·î30Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¹á¹Á¤«¤é¤â¼ÂÀÓÇÏ¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¡Ê¤»¤ó£·ºÐ¡Ë¤¬ÍèÆü¡£¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÇÏ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¹ñºÝ¾·ÂÔ¶¥Áö¤Î£Ç£É¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¡¢£Çµ¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤Æ¡¢"¥¹¥×¥ê¥ó¥È²¦¹ñ"¤ÎÍº¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡££·ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁ´À¹´ü¤ò¤¹¤®¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃÏÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾å°ÌÇÏ¤Î¿Íµ¤¤¬°ìÃÊ¤È³ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢·êÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¿·Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç£´¾¡¡¢£³Ãå£²²ó¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤¬¡¢Ä¾¶á£´Ç¯¤Ï£³Ãå¤¬£±²ó¤¢¤ë¤À¤±¡£Á´Éý¤Î¿®Íê¤ÏÃÖ¤¤Å¤é¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤¬ÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºäËÜµ¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë°ìÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡£²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï10Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹â³ÛÇÛÅö¤¬£µ²ó¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥¬¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¤¬¾¡¤Ã¤¿2015Ç¯¤È2018Ç¯¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"¥Ò¥â¹Ó¤ì"¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢10Ëü±ßÄ¶¤¨¡¢20Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âÇÛÅö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢·êÅÞ¤Î½ÐÈÖ¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢"¥Ò¥â¹Ó¤ì"¤ÎÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê·êÇÏ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¹âÇÛÅö¥²¥Ã¥È¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜµ¼Ô¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤ËÄê¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê²´£¸ºÐ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤Î£¸ºÐÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓ¼Á¤«¤é·Ú»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£º£½Õ¤Î¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢£Çµ¥¢¥ë¥¯¥ª¡¼¥Ä¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê£´·î£µÆü¡¿¥á¥¤¥À¥ó¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¡£²Ì´º¤Ë¥Ï¥Ê¤ò¤¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤ÇÇ´¤ë¡¢¸«¤»¾ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤Ë¿ê¤¨¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÙÍÜ¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Á°Áö¤Ç¤Ï£Ç·¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¡Ê£¸·î24Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç1200£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¡£¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤«¤é¥³¥ó¥Þ£²ÉÃº¹¤Î£µÃå¤Ê¤é¡¢µÚÂèÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡¢·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë°È¾å¤Î»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¤¬¡ØÂÎ¤Ï½µ¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â©¤Î¤Û¤¦¤Ï¡ÊËÜÍè¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¡Ë°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤ò»È¤Ã¤ÆÌµ»ö¤Ê¤é¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î»Å¾å¤²¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥ó¥é¥ó¥É£Ã¤Î¤¢¤È¤ÏÈþ±º¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ±º¤Î£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î£±½µÁ°¡¢Åö½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÀèÃå¡£¤½¤ÎÆ°¤¤Î¤è¤µ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë¼¯¸ÍÍº°ìÄ´¶µ»Õ¤â¡¢¡ØÁ°Áö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡£Ã¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²½µÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæ»³¡¦¼Ç¥³¡¼¥¹¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¨¤²¡¢Àè¹ÔÀª¤¬ÍÍø¤Ê°õ¾Ý¡£º£½µ¤â½µËö¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ°¤¬ÍÍø¤È¤ß¤Þ¤¹¡£Âç³°ÏÈ¤Ç¤â¡¢¥Ý¥ó¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÆ¨¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ºäËÜµ¼Ô¤Ï¤â¤¦£±Æ¬¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿¡¢º£½Õ¤Î¥É¥Ð¥¤¤Î¥¢¥ë¥¯¥ª¡¼¥Ä¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç£µÃå¤È·òÆ®¤·¤¿¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÆ±ÇÏ¤âµÓ¼Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤¿£±Æ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡£³ºÐ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤òÆ¨¤²¤Æ£¸Ãå¡£Åö»þ¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¿Êµ¤Àª¤¬¶¯¤¯¡¢Àª¤¤¤Ë¤Þ¤«¤»¤¿"Æ¨¤²ÇÏ"¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢£²ÁöÁ°¤Î¥¢¥ë¥¯¥ª¡¼¥Ä¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¹µ¤¨¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï£µÃå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¿¤ÓµÓ¤Ë¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Â³¤¯Á°Áö¤Î£Ç·¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥·¥å¡Ê£¸·î£³Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1000£í¡Ë¤Ç¤â¡¢°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯Á°¤ËÊÉ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê200£í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢JRA»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë31ÉÃ£³¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÈ¾¿®È¾µ¿¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈóËÞ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°È¾å¤Ï¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡£ºòÇ¯¤Î£Ç·ËÌ¶å½£µÇ°¡Ê£±Ãå¡£¾®ÁÒ¡¦¼Ç1200£í¡Ë°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ªÅì¤ÎCW¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¡£Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀè¹Ô¤¹¤ëÎ½ÇÏ¤Î¸å¤í¤Ç²æËý¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ó¥å¥ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÎÍø¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Ãæ¿È¤ÎÇ»¤¤ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÍÎÏÇÏ¤ò¸«¤ë·Á¤Ç¡¢Æ»Ãæ¤Ò¤ÈµÓ¥¿¥á¤Æ¡¢Á°¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ãÀïÉ¬»ê¤Î"ÅÅ·âÀï"¡£¿Íµ¤Àª¤Ë¤â¥Ò¥±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤òÈë¤á¤ë¡¢¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤Î·ãÁö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£