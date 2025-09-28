残り7試合となったサッカーJ1リーグは、27日（土）に第32節の6試合が行われました。

首位鹿島アントラーズは、名古屋グランパス相手に長期離脱から復帰した18歳FW徳田誉選手が2得点を挙げるなど、4得点を奪っての完封勝利。鹿島は大混戦だった9月のリーグ戦を4戦全勝。優勝争いから一歩抜け出し、勝ち点を64に伸ばしています。

2位ヴィッセル神戸は清水エスパルスに先制を許すものの、後半アディショナルタイムに酒井高徳選手の決勝ゴールで劇的勝利。首位鹿島との勝ち点差は4のままとなっています。5位FC町田ゼルビアと6位サンフレッチェ広島も勝ち点3を獲得し、この日行われた上位勢はすべて勝利を収めています。

最下位のアルビレックス新潟は1度は逆転するも、後半に3失点を喫しガンバ大阪に敗戦。新潟は6月15日の勝利を最後に13試合勝利なしとなっています。

28日には残りの4試合が開催。優勝戦線に踏み留めたい京都サンガF.C.、柏レイソル。J1残留争いでは、横浜FCと湘南ベルマーレが直接対決。同じく残留争いの横浜FMは、FC東京と対戦します。

【J1第32節】

◆町田 1−0 岡山（町田GIONスタジアム、27日）

得点【町田】昌子源（後半45+5分）

◆鹿島 4−0 名古屋（豊田スタジアム、27日）

得点【鹿島】エウベル（前半10分）レオ セアラ（前半19分）徳田誉（後半43分、後半45分）

◆G大阪 4−2 新潟（パナソニック スタジアム 吹田、27日）

得点【G大阪】宇佐美貴史（前半37分）ウェルトン（後半15分）安部柊斗（後半19分）デニス ヒュメット（後半30分）【新潟】新井泰貴（前半15分）奥村仁（後半4分）

◆東京V 0−0 浦和（味の素スタジアム、27日）

◆広島 2−1 福岡（ベスト電器スタジアム、27日）

得点【広島】ヴァレール ジェルマン（前半17分）田中聡（後半41分）【福岡】サニブラウン ハナン（後半45+2分）

◆神戸 2−1 清水（ノエビアスタジアム神戸、27日）

得点【神戸】鍬先祐弥（後半20分）酒井高徳（後半45+2分）【清水】小筭和季（前半40分）

◆横浜FC − 湘南（ニッパツ三ツ沢球技場、28日）

◆FC東京 − 横浜FM（味の素スタジアム、28日）

◆C大阪 − 京都（ヨドコウ桜スタジアム、28日）

◆川崎F − 柏（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、28日）