◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 4-1 西武(27日、ベルーナドーム)

ソフトバンクは前夜の西武戦に逆転勝利し、2年連続のリーグ優勝を果たしました。

優勝後、マウンド近くで7回宙に舞った小久保裕紀監督。「チームも個人も満身創痍の中『絶対今日決める』という強い気持ちでベルーナにやってきたんですけども、その選手たちにこうして胴上げしてもらって、感謝でいっぱいです」と、これを振り返ります。

昨季、圧倒的な強さでリーグ優勝を果たしたソフトバンクでしたが、今季はまさかの最下位発進。さらに主力のケガも相次ぎ、苦しい戦いを強いられました。小久保監督は、今季の戦いについて「本当に苦しいシーズンだったので。今年ほど、一軍に携わった全選手・関係者の全員の力がなければ、今日の2連覇という日は達成できなかったと、そういう風に思います」とコメント。

さらに「我々ホークスは4軍まで合わすと約120名の選手がいます。主力がケガで離脱した後も、ここに登録されている31名が、120名の代表としてグラウンドに立つ。今いるメンバーが最強だ、と思いながら、ずっと戦ってきました。誰一人かけても今回の二連覇はなかったと思います」と全選手へ思いを語りました。

さらに敵地につめかけたソフトバンクファンについても感謝。「ビジターにかかわらず、これだけ多くのホークスファンの方々、ベルーナドームに足を運んでいただき本当にありがとうございました。最後の最後、ものすごく力になりました」と語ります。これにはファンからも大歓声があがりました。