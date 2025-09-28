◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)

卓球の『WTT中国スマッシュ』は28日からシングルス1回戦が始まります。

スマッシュはWTTシリーズの中でも最上位に位置付けられる大会。トップランカーの中国選手ら世界の強豪が集まります。

女子日本勢では、平野美宇選手(世界ランク32位)が中国の孫穎莎選手(同1位)と激突。平野選手は6月に中国・超級リーグ「深圳大学チーム」への参加を表明。国際大会に出場するかたわら、孫穎莎選手や蒯曼選手(同4位)らとプレーをともにし、孫穎莎選手とはダブルスを組んで試合をすることもありました。過去国際大会では1勝6敗の世界女王と対戦します。

その他、28日はランキング日本人トップの張本美和選手(同6位)がドイツの42歳ベテランのハン・イン選手(同26位)と対戦。カットマンの橋本帆乃香選手(同11位)は、プエルトリコのA.ディアス選手(同21位)が組まれています。

▽女子日本勢シングルス初戦平野美宇−孫穎莎(中国)張本美和−ハン・イン(ドイツ)橋本帆乃香−A.ディアス(プエルトリコ)長粼美柚−王暁彤(中国)伊藤美誠−覃予萱(中国)大藤沙月−キム・ナヨン(韓国)早田ひな−ユエン(フランス)