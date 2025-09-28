◇プロ野球パ・リーグ オリックス 2-0 楽天(27日、京セラドーム)

オリックスは楽天に勝利し、クライマックスシリーズ進出決定。7回無失点の好投で今季初勝利をあげた山下舜平大投手がファンへ喜びの声を届けました。

今季ケガで出遅れた山下投手は、9月から1軍に合流。3試合目となったこの試合では7回を被安打3、11奪三振、無失点と圧巻の投球を見せてチームをCS出場へと導きました。

前回登板となった18日の西武戦では、援護点をもらった直後の8回に同点とされマウンドを降りており、山下投手は「前回は悔しい降板の仕方だったので、意地でも勝ちたかった」とこの試合にかけていた思いを明かしました。

自身約1年ぶりのお立ち台に、この試合で決勝2ランを放った紅林弘太郎選手とともに上がった山下投手。紅林選手のHRについては「打つと思っていたしいつも打ってくれるのであまり…。普通に見ていました」と照れたように返答し、ファンからは笑いが。

その後も紅林選手の活躍を聞かれた山下投手ですが、返答に困り隣の紅林選手と見つめ合って笑うシーンも。同じ23歳同士のほほえましいやり取りに、インタビュアーも思わず笑いをこらえきれない一幕がありました。

一方の紅林選手はHRを振り返り「ペータ(山下投手)が『絶対打てよ』という顔で見ていたので、頑張りました」とコメント。隣で聞いていた山下投手は白い歯を見せました。

そして山下投手は今後の戦いに向け「ここから日本一も狙えますし、気合を入れて頑張りたい」と意気込み、ファンから大きな拍手が送られました。