各チーム残すは8試合となっているサッカーJ2リーグ。27日（土）に第31節の7試合が行われました。

前節首位の水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎が翌日に試合を控える中、3位ジェフユナイテッド千葉は、ロアッソ熊本にホームで勝利を飾れず引き分け。勝てば暫定首位に立てましたが、勝ち点1を重ねて暫定2位。勝ち点3を獲得するにはいたりませんでした。

ベガルタ仙台は北海道コンサドーレ札幌に敵地で快勝で勝ち点54。上位3チームとの勝ち点差を縮め、J1自動昇格争いに踏みとどまっています。

J1昇格プレーオフ争いにいる7位ジュビロ磐田と8位RB大宮アルディージャの対戦は、大宮が2点差をひっくり返しての大逆転勝利。大宮は今節から指揮を執った、宮沢悠生新監督の初陣を白星で飾り暫定5位浮上。一方の磐田は痛恨の連敗で順位を8位に落としています。同じくJ1昇格プレーオフ争いにいるサガン鳥栖とFC今治は、引き分けに終わっています。

最下位の愛媛FCは大分トリニータに3得点を奪い、6月21日以来11試合ぶりの勝利を挙げました。28日は残り3試合が開催。前節終了時首位の水戸ホーリーホック、2位のV・ファーレン長崎、J1昇格プレーオフ圏内の徳島ヴォルティスの試合があります。

【J2第31節】

◆仙台 3−0 札幌（大和ハウス プレミストドーム、27日）

得点【仙台】相良竜之介（前半39分）山内日向汰（前半45+3分）石尾陸登（後半38分）

◆山形 2−1 山口（NDソフトスタジアム山形、27日）

得点【山形】岡本一真（後半1分）土居聖真（後半45分）【山口】野寄和哉（前半41分）

◆甲府 3−2 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき、27日）

得点【甲府】マテウス レイリア（後半31分）内藤大和（後半41分）三平和司（後半45+4分）【いわき】五十嵐聖己（前半26分）加藤大晟（後半3分）

◆千葉 2−2 熊本（フクダ電子アリーナ、27日）

得点【千葉】呉屋大翔（前半30分）イサカ ゼイン（後半25分）【熊本】オウンゴール（前半12分）神代慶人（後半22分）

◆大宮 4−3 磐田（ヤマハスタジアム（磐田）、27日）

得点【大宮】カプリーニ（前半45+2分、後半22分）オリオラ サンデー（後半1分、後半12分）【磐田】ヤン ファンデンベルフ（前半10分）グスタボ シルバ（前半14分）マテウス ペイショット（後半45+7分）

◆今治 1−1 鳥栖（アシックス里山スタジアム、27日）

得点【今治】マルクス ヴィニシウス（前半22分）【鳥栖】西川潤（後半42分）

◆愛媛 3−0 大分（クラサスドーム大分、27日）

得点【愛媛】佐藤亮（前半22分、後半5分）杉森考起（後半8分）

◆秋田 − 長崎（ソユースタジアム、28日）

◆水戸 − 藤枝（ケーズデンキスタジアム水戸、28日）

◆富山 − 徳島（富山県総合運動公園陸上競技場、28日）