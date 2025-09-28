服買うなら【無印良品】で！ 40・50代におすすめ♡「新作アイテム」

そろそろ本格的に秋ファッションを意識したい時期。シンプルで着回しがきく、かつ上質感のあるワードローブを新調したいところ。【無印良品】の「新作アイテム」は、そんな願いを叶えてくれそうな優秀服が豊富にラインナップ。1枚でサマ見えする美シルエットワンピや、今季もトレンド継続中のスウェットシャツなど、40・50代のリアルクローズにぴったり。ぜひこの秋の装いに取り入れて、着こなしをアップデートさせて！

シンプルなのにサマ見えする美シルエットワンピース

【無印良品】「婦人 コットンヤク天竺ワンピース」\7,990（税込）

着回しやすいミニマルなデザインが魅力のワンピース。カジュアル派にもきれいめ派にもハマるアイテムです。ヤク混ならではのあたたかみのある素材感、天竺編みのさらっとした落ち感により、長時間着ていてもストレスフリーで過ごせそう。パネル切り替えを入れた美しいAラインシルエットなので、シンプルだけど着映える予感。40・50代が欲しい、“きちんと感と抜け感のバランス” を楽しめる1枚です。

ナチュラルな風合いが魅力のベイカーパンツ

【無印良品】「婦人 洗いざらしヘリンボーンベイカーストレートパンツ」\3,990（税込）

ヘリンボーンベイカーパンツは、大人カジュアルに取り入れたい1本。ヘリンボーン織りのさりげない表情が、ワンツーコーデをグッとこなれた雰囲気に格上げしてくれます。ゆったりめのストレートシルエットで脚のラインを拾いにくく、40・50代もすっきり着こなせそうなのも嬉しいポイント。洗いざらしならではのナチュラルな風合いで、スニーカーにもきれいめシューズにも合わせやすく、デイリーに活躍間違いなしかも。

製法にこだわった名品スウェットプルオーバー

【無印良品】「紳士 昔ならではの製法で編み立てたスウェットプルオーバー」\5,990（税込）

今季も大注目のスウェットトップス。周りと差をつけるなら、着心地や風合いにこだわった名品プルオーバーはチェックして。昔ならではの吊り編み機でゆっくり丁寧に編み上げた生地は、ふんわり柔らかな表情が期待できそう。肩が落ちたリラックスシルエットで、40・50代が着てもラフすぎずに大人っぽい印象に。長く愛用できるベーシックさも魅力です。秋らしくフランネルパンツを合わせたり、スカートと合わせて品よくまとめるのもおすすめ。

大人の抜け感を演出するリラックスシャツ

【無印良品】「婦人 植物由来の素材を使ったリラックスフィットシャツ」\6,990（税込）

ベーシックなシャツだからこそ、高品質な素材にこだわりたいところ。こちらのリラックスフィットシャツは、環境に優しい素材を使った、サスティナブル派にも嬉しい1枚。着こなしやすいボックスシルエットで、さまざまなシルエットのボトムスとバランスよくきまるのも魅力。大人女性の気になる体のラインを隠しつつ、自然な抜け感をプラスします。吸湿放出性に優れた素材なので、まだ暑さが残る今の時期でもサラリと快適に着られそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：小沢 鳴子