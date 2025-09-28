お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が27日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。福島県喜多方で営業していた老舗ラーメン店「源来軒」の閉店を惜しんだ。

伊達が「非常に残念なニュースがありましてね。大好きな福島県喜多方市にあります、喜多方ラーメンの源来軒さんが閉店と。101年の歴史」と切り出した。

そして「ここはテレビでもしょっちゅう行ってたんですよ。僕が福島の郡山で働いていた時も、食べに行ってた。約30年以上前。『うまい』と。元祖なんだって」と続け、番組の具体名を出してロケで訪れた当時を回想した。

「ぶっちゃけ最後に今年、食べに行ったのかな、プライベートで。行った時に帰り際にお店の方に呼ばれて。『いや実はね』っていう話は聞いてたんですよ。今年中に聞いてたんですけど、早まったのかな？ もう閉店した。非常に残念で」と語った。

源来軒は喜多方ラーメンの発祥といわれる喜多方市の人気店。臨時休業中だったが、営業再開のめどが立たずに今月24日に閉店。スタッフの高齢化や、後継者がいなかったのが影響したという。