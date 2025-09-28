2025年夏ドラマ「演技が光っていた主演女優」ランキング 第1位は清原果耶
続々と最終回を迎えている2025年7月期ドラマ。今回クランクイン！では、7月期ドラマで「演技が光っていた主演女優」の読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『初恋DOGs（ドッグス）』で主演を務めた清原果耶だった。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年9月18日〜22日の5日間で「2025年7月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優まで。
TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作をする『初恋DOGs（ドッグス）』は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じる。
最終回では 愛子（清原）と快（成田）が結ばれるハッピーエンドが描かれた本作。清原に投票したファンからは「演技に惚れ込んでいます！今回の愛子ちゃんも微妙な心の揺れを上手に演じられてました」「実年齢よりも上で弁護士という役であっても軽やかに演じきったのはさすがです」「キャリアを積んだ若手弁護士としての端正なかっこよさ、初恋の人に向けたツンとした可愛らしさ、酔った時にこぼれる無邪気さ、そして大切な人を守ろうと決意した時の凜々しさ--そのすべてを愛子らしさに満ちた表情で魅せてくれました」など、称賛のコメントが多数寄せられていた。
【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年9月18日〜22日の5日間で「2025年7月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優まで。
最終回では 愛子（清原）と快（成田）が結ばれるハッピーエンドが描かれた本作。清原に投票したファンからは「演技に惚れ込んでいます！今回の愛子ちゃんも微妙な心の揺れを上手に演じられてました」「実年齢よりも上で弁護士という役であっても軽やかに演じきったのはさすがです」「キャリアを積んだ若手弁護士としての端正なかっこよさ、初恋の人に向けたツンとした可愛らしさ、酔った時にこぼれる無邪気さ、そして大切な人を守ろうと決意した時の凜々しさ--そのすべてを愛子らしさに満ちた表情で魅せてくれました」など、称賛のコメントが多数寄せられていた。