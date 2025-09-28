2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÇÐÍ¥¡×¡¡1°Ì¤ÏÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ë
¡¡½ë¤¹¤®¤¿²Æ¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢½©¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯7·î´ü²Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ø±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÇÐÍ¥¡Ù¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤ÇÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬2025Ç¯9·î18Æü¡Á9·î22Æü¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö2025Ç¯7·î´ü²Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÇÐÍ¥¡×¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2¿Í¤Þ¤Ç¡£6845Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç¤¨¤¢¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿É÷´Ö½Ó²ð¡£ËÜºî¤Ï¥Þ¥ß¥¿¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£40ºÐÌÜÁ°¤ËÎø¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö¡Ë¤È¥¢¥é¥µ¡¼¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿1·î´üÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢ºÊ¤È¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦BS¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ËMEGUMI¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤·¡¢7·î´ü¤ÏËÜºî¤Ë¼ç±é¤·¤Ä¤Ä·î9¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢10·î¤«¤é¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø217±ß¤Î³¨¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¾å¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë¤â1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÉ÷´Ö¡£¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÈà¤¬ËÜºî¤Ç¸«¤»¤¿±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤Êý¤¬º£¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê¡¢¼«Á³¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹¤¤´ÖÉ÷´Ö¤¯¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¡ØÌ¥ÎÏ¡Ù¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø´é¡Ù¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯²Æ¥É¥é¥Þ¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤¬2025Ç¯9·î18Æü¡Á9·î22Æü¤Î5Æü´Ö¤Ç¡Ö2025Ç¯7·î´ü²Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç±éÇÐÍ¥¡×¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅêÉ¼¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2¿Í¤Þ¤Ç¡£6845Ì¾¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿1·î´üÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢ºÊ¤È¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦BS¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ËMEGUMI¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤·¡¢7·î´ü¤ÏËÜºî¤Ë¼ç±é¤·¤Ä¤Ä·î9¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢10·î¤«¤é¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø217±ß¤Î³¨¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¾å¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ë¤â1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÉ÷´Ö¡£¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÈà¤¬ËÜºî¤Ç¸«¤»¤¿±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤Êý¤¬º£¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¤êÈá¤·¤ó¤À¤ê¡¢¼«Á³¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹¤¤´ÖÉ÷´Ö¤¯¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¡ØÌ¥ÎÏ¡Ù¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø´é¡Ù¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£