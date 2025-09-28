「生涯収支マイナス４億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２７日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、秋のＧ１シリーズ開幕を告げるスプリンターズＳ（９月２８日、中山・芝１２００メートル）の予想を公開した。

本命馬はサトノレーヴ、ママコチャ、トウシンマカオ、ナムラクレア、ルガルのなかで迷ったという粗品だが、「この５頭で悩み抜いた結果、僅差でママコチャとなりました」と４番枠に入った２３年の覇者を指名。続けて「前哨戦のセントウルＳでは最後カンチェンジュンガに差されてしまったんですが、叩きレースとしては１００点の内容でした。過去を見ても叩き良化型なのは間違いないので、仕上がりは問題ないです」など推奨理由を説明した。

今回の予想では枠順も決定打になった様子で「タイムは１分７秒後半から８秒フラットぐらいの前残り決着を予想していて、先行しそうな有力馬の中で一番内枠を引けたのはかなりのアドバンテージになる」と断言。「スタートも上手でいいポジションが取れると思うので、あとは抜け出すタイミングだけミスらなければ頭は十分にありえます」と見解を示した。

最後まで本命馬をサトノレーヴとの二択で悩んだ粗品だったが、展開予想を踏まえたうえで「若干スタートに不安があるサトノレーヴは有力馬の中ではポジション争いに不安があるので印を下げました」と説明。それでも「今が最盛期と思える仕上がり」という理由から（７）サトノレーヴを対抗にピックアップした。また、穴では（１０）ラッキースワイネスと（３）ダノンマッキンリーの２頭を挙げている。

買い目は本命と対抗を軸にした３連単フォーメーションで３パターンを提示。（４）（７）―（４）（７）―（１）（１１）（１３）（１５）の８点、（４）（７）―（４）（６）（７）―（４）（６）（７）の４点、（４）（７）―（４）（７）―（３）（１０）の４点でいつもの１万円になる配分を示した。

先週の動画でオールカマーと神戸新聞杯をいずれも３連単で的中した粗品は「先週ダブ的してますからね。どっちも当たって、いまＧ１に向けて、それこそ絶好調な勾配ついてる。これは熱いですよ」「まあ、どっちかやろ？（４）、（７）ね」「みんなちょっと負けすぎちゃう。そろそろ勝たなあかんやろ。俺に任せろ」など上機嫌だった。

今回の投稿にコメント欄では「モレイラ飛ばして欲しかった」「負ける運命を悟ってる」「飛んでしまいます」「これ実質モレイラのサトノレーヴも本命じゃん」「ほらな！ほらな！を何回言うんですか？」「今回は紐決着です」「これ本命二頭やな」「Ｇ１レースは当てれない男」「逆神力が落ちているので迷う」「本命は来てても買い目で外してることが多いイメージ」「三連単にして泣くやつやな」「お決まりの１番人気のサトノレーヴも本命扱いで予想する肝っ玉も器も小さいせこい男」「本命本命詐欺みたいな予想」などの反応が寄せられている。