◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第１戦 日本２―０エジプト（２７日・チリ）

Ｕ―２０Ｗ杯が２７日、チリで開幕。Ｕ―２０日本代表は１次リーグ初戦でエジプトと対戦し、２―０で白星発進を決めた。

立ち上がりから積極的なプレスと全員が連動した守備を見せるなど一体感のある組織力の高さを見せると、前半２６分にＭＦ斎藤がエリア内で倒されてＰＫを獲得。このＰＫを主将のＤＦ市原が冷静にゴール左に決めて先制した。

前半を１―０で折り返した日本は、後半開始早々に左サイドで攻撃を仕掛け、ＭＦ佐藤がミドルシュートを放ち、その直後にはＤＦ小杉もシュートを放つなどいい入りを見せる。

すると後半３分にＭＦ石井が、エリアの外からフリーで放ったミドルシュートをゴール右に流し込んで貴重な追加点を奪った。

その後も前線からの連動した守備と、ＤＦ市原、喜多を中心としたＤＦラインが高い集中力を保ち、エジプトをシャットアウト。初戦を２―０で勝利した。

フラッシュインタビューで船越優蔵監督は「しっかりとプラン通りに選手がやってくれたので、全てプラン通りに進んだ試合でした」と選手をたたえた。

日本は第２戦でチリ、第３戦でニュージーランドと対戦。今後に向けて指揮官は「まだ何も決まっていないので、ここからまずは回復して、またこの地に戻ってこられるように、ここで決勝戦を戦えるように回復するだけです」と見据えた。