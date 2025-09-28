東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第18回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられた。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材した「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開。第18回は「学業とスポーツの両立」。女子200メートルで銀メダルを獲得した、23歳のアミー・ハント（英国）は超名門大学を卒業した秀才スプリンター。病気や大怪我を経て、世界2位の座を掴み取った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

「狩りに行くぞ、捕まえるぞ」

スタートラインでハントは自分に言い聞かせた。立ち上がりは出遅れたものの、最後の100メートルで激走し、2位でフィニッシュ。100メートル女王メリッサ・ジェファーソン・ウッデン（米国）とこの種目3連覇を狙ったシェリカ・ジャクソン（ジャマイカ）の2強に割って入り、銀メダルを獲得した。

白人選手で唯一の決勝進出から、一気に表彰台へ。「番狂わせを演じたわ」。電光掲示板の上から2番目に「Amy HUNT」の名前を見つけると、口をあんぐりとさせ、信じられないといった表情は、数年間にわたる苦労を物語っていた。

2019年に行われたジュニア大会で200メートル22秒42をマークし、女子18歳以下の世界記録を樹立。翌年、世界的ファッション誌「ヴォーグ」の「世代を代表する顔」の1人に選出されるなど、陸上の枠を飛び越え、人気も知名度も急上昇。そして同年、母国のケンブリッジ大に進学を果たした。

英国の高等教育情報誌「Times Higher Education」が発表した「世界大学ランキング2025」で5位にランクインする超名門大。夢見たキャンパスライフだったが、現実は容赦なかった。

学業に追われ、夜更かしが増加。カフェインの過剰摂取で体調不良に悩まされ、毎学年末に中退を考えた。さらに2022年2月、練習中にアキレス腱を断裂。手術を余儀なくされ、陸上への情熱は消えかかった。

「努力する価値がある。続けろ。あなたには何かがある」

どん底にいたハントは、自分自身にこう語りかけた。「自分の才能を信じ、進み続けたことが大きな助けになった。絶対的で狂気じみた信念を持つことができたの」。強い意志で逆境の中を歩み続けた。

「学業を犠牲にするべきじゃない」 秀才スプリンターが説く両立のススメ

自分一人の力だけではない。アキレス腱断裂で入浴の際も、自力では立ち上がることができず。母に身体を持ち上げてもらうなど、日常の生活全てを支えてもらった。家族の存在なしに今のハントは語れない。

「本当にたくさんの浮き沈みを通して私を支えてくれた。誰も私を信じてくれなかったときに、彼らだけが私を信じてくれた。簡単なことではないわ」

そして、2023年にケンブリッジ大を卒業。「信じられないほど大変な道のりだった」と当時を振り返る。「自分を誇りに思っている。人生は自分の力で豊かに、多様化できるということを示すことができたわ」。勉強も、競技も、そして怪我の困難さえも乗り越え、歩んできた道程を誇る。

日本では、高校や大学に通いながら、アスリートとして両立する選手が一般的。だが、ひとつのことに犠牲を払うことが美徳とされ、かつては学業が疎かにされがちだったことも事実だ。英国スプリンターは、自身の経験をもとにアドバイスを送る。

「一つの狭い分野に固執する必要はないの。その後（引退後）もずっと続く、豊かで、深みのある、美しく、多彩な人生を送ることができる。不可能なことじゃない。スポーツのためだけに学業を犠牲にするべきじゃないのよ」

誰よりも苦しい環境に身を置いたからこそ言える。銀メダルは通過点。英国の陸上界をけん引する23歳は、これからも強い意志で突き進んでいく。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）