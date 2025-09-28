今季からマリナーズのユニホームには「任天堂」の広告

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、敵地シアトルでマリナーズと戦い3-2で勝利した。マリナーズとの対戦は、シーズン160試合目で今季初めて。日本のファンはユニホームに隠れていた“事実”に歓声を上げている。

マリナーズのユニホームは、袖に日本でもおなじみの赤いロゴが輝いていた。今季から、ゲーム機で知られる「任天堂」の広告が入っているのだ。昨オフに発表された際にも話題となったが、日本からの注目度が高いドジャースとの公式戦がここまでなく、改めて気づいたファンが多かったようだ。

ファンからはX上に「マリナーズの袖に任天堂のロゴ？ 気のせいかな？ と思ったらスポンサーになってたんですね」「赤いのは任天堂のロゴかい？ アロサレーナは左袖についてるが他の選手は右袖についてるが…選手によって変えてる？」と驚きのコメントが並んだ。

さらに、この日マリナーズの先発投手は右腕カービー。「任天堂をユニフォームにつけてるマリナーズの投手がカービーなのかわいい」「袖に任天堂のロゴが入ってることについさっき気がついて、先発ピッチャーがカービーだからなのかなって思ったけど普通にそんなわけなかった」と、人気ゲーム「星のカービィ」を連想したファンも多かった。



（THE ANSWER編集部）