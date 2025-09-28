"À»ÃÏ½äÎé¥Ö¡¼¥à"Àè¶î¤±Ž¢Ä¶Ì¾ºî»°ÉôºîŽ£¤Ï¤É¤³¡©
¡ÖºäÆ»¤Î¤Þ¤Á¡×ÈøÆ»¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤Î¤Þ¤Á¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ô¹Åç¡¦ÈøÆ»¡Õ¤Î¡Öµã¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤²û¤«¤·¤¤¡×É÷·Ê
ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä82Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é5Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¤È¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢Æ±»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò°ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢±Ç²è¡ØÅ¾¹»À¸¡Ù¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¤µ¤ó¼ç±é¡¢1982Ç¯¡Ë¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤µ¤ó¼ç±é¡¢1983Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤µ¤Ó¤·¤ó¤Ü¤¦¡Ù¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¤µ¤ó¼ç±é¡¢ÉÙÅÄÌ÷»Ò¤µ¤ó½Ð±é¡¢1985Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÈøÆ»»°Éôºî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂçÎÓ´ÆÆÄ¤¬¡Ö»°Éôºî¡×¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸å¤«¤é¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¤µ¤Ó¤·¤ó¤Ü¤¦¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ìÈøÆ»»°Éôºî¤¬¡È´°·ë¡É¤·¤Æ¤«¤é40Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈøÆ»»°Éôºî¡×¤«¤é¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¼Â¤ÏÈøÆ»¤Ï¡¢¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¸ø³«¸å¤Î1984Ç¯¡¢Æ±ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ï©ÃÏ¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦20Ëü¿ÍÄ¶¤Î¼ã¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥í¥±ÃÏ½ä¤ê¡×¤ÎÀè¶î¤±¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæÃÏ¤Ø¤Ï¡ÖJRÈøÆ»±Ø¡×¤«¤é¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´Ñ¸÷ÃÏÅª¤ÊÉ÷·Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢ÈøÆ»¤ÎºäÆ»¤äÏ©ÃÏ¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤É÷·Ê¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉÁ¤¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÈøÆ»¡×¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Î¹¹Ô»¨»ïÅù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥í¥±ÃÏ¥Þ¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤ÎÏ©ÃÏ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤òÆÃÄê¤·¤ÆË¬¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£40Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤âÈøÆ»¤ÎÏ©ÃÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï»æ¤Î¥í¥±ÃÏ¥Þ¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ÆGoogle¥Þ¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤ËÊâ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ëÈøÆ»Ì¾Êª¤Î¡ÖºäÆ»¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥í¥±ÃÏ¡×Â¦¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢ÉñÂæÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Î²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ·²¤ÈÈøÆ»»Ô¤¬ºÇ½é¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÃæ¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢º£¤Ç¤ÏÁ´¹ñ128¥«½ê¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó²ÃÌÁÃÄÂÎ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¸©Æâ¤Ë¤ÏÈøÆ»°Ê³°¤Ë¤â¹Åç»Ô¤äÊ¡»³»Ô¡¢»°¸¶»Ô¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°èÈ¯±Ç²è¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÂçÎÓ´ÆÆÄ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î¹áÀî¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÎÓ´ÆÆÄ¤Ë¡¢¸Î¶¿¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡È»¾´ô»°Éôºî¡É¤ò»£¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡ØUDON¡Ù¡Ø¶Ê¤¬¤ì¡ª¥¹¥×¡¼¥ó¡Ù¤Î¡Ö»¾´ô»°Éôºî¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Î¤Þ¤Á¤Ë»Ä¤ë¡Ö¥ì¥È¥í¾¦Å¹³¹¡×
¤µ¤Æ¡¢ÈøÆ»¤ÎÏÃÂê¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ±ÃÏ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö±Ç²è¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤Î¡ØÅìµþÊª¸ì¡Ù¡Ê1953Ç¯¡Ë¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ÆÆÄ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤â¤Î¤Î»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Î¤ß¤Á±Ç²è»ñÎÁ´Û¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾ºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬ÈøÆ»¤Ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¡ÖÈøÆ»ËÜÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡×¤Ç¤¹¡£
¾¦Å¹³¹±è¤¤¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÈøÆ»¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¼ë²Ú±à¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅìµþÊª¸ì¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÃæ±û»·¶¶¡×¤ä¡ÖÈøÆ»»ÔÌò½ê¡Ê¸½ºß¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¤Î¤ß¤Á±Ç²è»ñÎÁ´Û¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ØÅìµþÊª¸ì¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ä¾®ÄÅ´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ä»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö±Ç²è¤Î¤Þ¤ÁÈøÆ»¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡ÖÈøÆ»ËÜÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Þ¤Á¤ã¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤«¤éË¾¤à¡Ö°µ´¬¤ÎÀ¤³¦¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥±ÃÏÈøÆ»¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖºäÆ»¡×¤Ç¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤«¤éÈøÆ»¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢³¤¤ËÇ÷¤ë·Á¤Ç¤½¤Ó¤¨¤ëÉ¸¹â144.2m¤Î¡ÖÀé¸÷»û»³¡×¤Î»³Ï¼Ìó2km¤Î´Ö¤Ë¡¢25¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö»û±¡¤¬Èþ¤·¤¯Î©¤ÁÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËºäÆ»¤òºÌ¤ëÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
Àé¸÷»û»³¤Ë¤Ï¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Ç´ÊÃ±¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀé¸÷»û»³¡×¤Î¼ÐÌÌ¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤¯¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¾è¤ê¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öº±¡Ê¤¦¤·¤È¤é¡Ë¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÈøÆ»»°Éôºî¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤â¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡ÖÃãË¼ ¤³¤â¤ó¡×¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬»þ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Öº±¿À¼Ò¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤â¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÃãË¼ ¤³¤â¤ó¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢¡ØÅìµþÊª¸ì¡Ù¤Î¸ø³«¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1957Ç¯¤Ë³«ÄÌ¡£½êÍ×»þ´Ö3Ê¬¤Ç¡¢Àä·Ê¤ÎÈøÆ»¤ÎÄ®¤È³¤¤òÇØ¤Ë¡¢Àé¸÷»û¤Î¾å¶õ¤òÄÌ¤ê»³Äº¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÆüËÜ°ä»ºÂè1¹æ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖÈøÆ»¿åÆ»¤¬ËÂ¤¤¤ÀÃæÀ¤¤«¤é¤ÎÈ¢ÄíÅªÅÔ»Ô¡×¤Ç¤¢¤ëÈøÆ»¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÈøÆ»¿åÆ»¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¸þÅç¡Ê¤à¤«¤¤¤·¤Þ¡Ë¤Ê¤É¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤«¤éË¾¤àÈøÆ»¤Î³¹ÊÂ¤ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Àé¸÷»û¤«¤éÊâ¤¤¤Æ³¹¤Ë²¼¤ëÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¸³Ø¤Î¤³¤ß¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»¶ÊâÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï»Ö²ìÄ¾ºÈ¤Î¡Ø°ÅÌë¹ÔÏ©¡Ù¤äÎÓÉçÈþ»Ò¤Î¡ØÊüÏ²µ¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¾®Àâ¤ä»í²Î¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àé¸÷»û¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹ÈøÆ»¤ÎÀä·Ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÆüËÜ°ìÃ»¤¤Á¥Î¹¡×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¸½ºß¤ÎÈøÆ»¤Ï¡¢»Í¹ñ¤ËÅÏ¤ë¡Ö¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¡×¤ÎËÜ½£Â¦¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈøÆ»¤«¤é°¦É²¸©º£¼£»Ô¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹Ìó60km¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ»Ï©¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅç¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈøÆ»¤«¤é½Ð¤ÆºÇ½é¤ËÅÏ¤ëÅç¤¬¡¢ÈøÆ»¿åÆ»¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¡Ö¸þÅç¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÈøÆ»¿åÆ»¤ò¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈøÆ»¤«¤é¸þÅç¤Þ¤Ç¤Î¹ÒÏ©¤ÏÁ´À¹´ü9¶è´Ö¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢1999Ç¯¤Î¿·ÈøÆ»Âç¶¶³«ÄÌ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ½ù¡¹¤Ë¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö±ØÁ°ÅÏÁ¥¡ÊÈøÆ»±ØÁ°¡ÁÉÙÉÍ¡Ë¡×¤È¡Ö·óµÈÅÏ¤·¡ÊÅÚÆ²¡Á·óµÈ¡Ë¡×¤Î2¹ÒÏ©¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·óµÈÅÏ¤·¡×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ìÃ»¤¤Á¥Î¹¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢½êÍ×¤Ï¤ï¤º¤«4Ê¬¡¢±¿ÄÂ¤ÏÂç¿Í100±ß¤Ç¤¹¡£ÈøÆ»¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê2010¡Á2011Ç¯¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·óµÈÅÏ¤·¡×¤Ç±¦±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¸þÅç¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸þÅçÂ¦¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼È¯Ãå¾ì¡Ê»Ô±Ä¥Ð¥¹¤Î·óµÈ¥Ð¥¹ÂÔ¹ç½ê¡Ë¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î¿·ÈøÆ»»°Éôºî¤Î1¤Ä¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤·¤¿¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Ç¡Ö¸Æ»Ò´Ý¤ÎÏ¢ÍíÁ¥ÂÔ¹ç½ê¡×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¥í¥±¥»¥Ã¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¸þÅç¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¡¢±ØÁ°»·¶¶¤«¤é¸þÅç¡ÊÉÙÉÍ»·¶¶¡Ë¤ò·ë¤Ö¡Ö±ØÁ°ÅÏÁ¥¡×¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î¹µÒÁ¥¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÀÑºÜ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÇËþ°÷¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢¾èÁ¥ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í100±ß¤Ç¤¹¡Ê¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ï¼ê²ÙÊª±¿ÄÂ¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹10±ß¡Ë¡£
¡Ö·óµÈ¥Ð¥¹ÂÔ¹ç½ê¡×¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¸Æ»Ò´Ý¤ÎÏ¢ÍíÁ¥ÂÔ¹ç½ê¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ø¤¢¤·¤¿¡Ù¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥í¥±¥»¥Ã¥È¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢ÈøÆ»±Ø¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç20Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡»³»Ô¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ð¤é¤ÎÄ®Ê¡»³¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤Ç¤¢¤ëÅçÅÄÁñ»Ê»á¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±ÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ØÁ°¤ËÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤Î¤É¤«¤Ê¹ÁÄ®¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á
¤½¤ó¤ÊÊ¡»³¤Î¹Ù³°¡¢ÈøÆ»¤È¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬¡¢¡Ö¤ß¤í¤¯¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡¢ÉáÃÊ¤ÏÈó¸ø³«¤Î¡Ö¤ß¤í¤¯¤ÎÎ¤¥»¥Ã¥ÈÂ¼¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡ØºÂÆ¬»Ô¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Î¥í¥±¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Beginning¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î»þÂå·à¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØºÂÆ¬»Ô¡Ù¤Î¥í¥±¥»¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡Ö¤ß¤í¤¯¤ÎÎ¤¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥³¥Ë¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï°ìÈÌ¤Ç¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥³¥Ë¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¤Þ¤¿¡¢À¥¸ÍÆâ¤ËÌÌ¤·¤¿Èþ¤·¤¤¹ÁÄ®¡¢¡ÖðÝ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Î±º¡×¤Ï¡¢JRÊ¡»³±ØÁ°¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ø¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡§SAMURAI¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÉñÂæÀßÄê¤ÏÄ¹ºê¸©¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÄ¹ºê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥Ð¥¹Ää¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±ÃÏ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Î±Ç²è¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¤Î¤É¤«¤Ê¹ÁÄ®¤Ç¡¢¾ð½ï¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ï³Î¤«¤Ë¡Ö¥Ý¥Ë¥ç¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë·Ê¿§¤È»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Û゚¥Ë¥ç¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖðÝ¤Î±º¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Þ¤Á¤ã¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¡¢ÈøÆ»¡£¤½¤ì¤ÏºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤È½Å¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤Ç¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸Å´Ø ÏÂÅµ ¡§ ¥í¥±ÃÏ¸¦µæ²È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¸¦µæ²È¡Ë